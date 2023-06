Kijevben már el is felejtették a háborút: korlátozni kell a szórakozóhelyek nyitvatartását

Új rendeletet kellett kiadni a kijevi régióban, miután annyira elszaporodtak az éjszakai bulik az ukrán fővárosban és környékén, hogy már a hatóságoknak kell közbelépniük. Ruszlan Kravcsenko, a régió vezetője szerint a helyi fiatalok már el is felejtették, hogy háború dúl az országban, őket csak a bulik, a szórakozás érdekli.

Fotó: Sutterstock

A legtöbben a légiriadókra is fittyet hánytak, rakétázás közben is szólt a dübörgő zene, és üzemeltek a fényjátékok is. Ez pedig már nemcsak morális, hanem biztonsági szempontból sem elfogadható. Márpedig az ukrán főváros folyamatosan ki van téve az orosz támadásoknak, májusban például csaknem két héten keresztül mindennap érte támadás Kijevet.

Emiatt korlátozni kellett a diszkók és az egyéb éjszakai szórakozóhelyek nyitvatartási idejét. Ezek mostantól maximum este 21 óráig üzemelhetnek, azaz minden bulit, koncertet és előadást eddig be kell fejezni – írja az Unian című ukrán hírportál.

Kijevben egyébként is kijárási tilalom van érvényben minden éjszaka éjféltől egészen hajnali öt óráig. Ez alatt az idő alatt a szórakozóhelyek sem üzemelhettek, de most már még hamarabb be kell zárniuk.

A kijárási tilalom alatt csak akkor mozoghatnak az utcán az emberek, ha épp a légiriadó van, és a legközelebbi óvóhely felé igyekeznek.