Maszkviselésre szólítják fel a New York-i lakosokat a szennyezett levegő miatt Maszkviselésre szólítják fel a New York-i lakosokat, mivel továbbra is érvényben maradnak a levegőminőségi riasztások – írja a The Guardian. Az embereket arra kérték, hogy vegyenek maszkot, hogy megóvják a tüdejüket a belélegzett szennyezett levegőtől. Csütörtöktől egymillió N95-ös maszkot bocsátanak rendelkezésre az állami intézményekben – közölte Kathy Hochul, New York kormányzója a twitteren. A kanadai erdőtüzek miatt helyi idő szerint szerda délután terítette be New York városát sűrű, narancssárga füst, gyakorlatilag néhány száz méteresre csökkentve a látótávolságot.