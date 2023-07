Megpróbálják bekeríteni Bahmutot az ukránok, de az oroszok erősítéseket küldtek a városhoz

Délről és Északról is átkaroló hadműveletet indított Bahmut bevételére az ukrán sereg, de az északi részen komoly ellenállásba ütköztek, miután az orosz megszállók erősítéseket küldtek a térségbe. Délen viszont jól halad előre az ellentámadás. Erről adott ki tájékoztatást az amerikai háborús agytröszt, az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: AFP

A jelentés szerint az ukránok sikerrel nyomultak előre Kliscsivka településnél, amely Bahmuttól hét kilométerre délre található. Északon már nem ennyire rózsás a helyzet Kijev szempontjából, bár az orosz támadást sikerült visszaverniük Minkivkánál és Bohdanivkánál – ezek 14, illetve 8 kilométerre találhatók Bahmuttól.

Megállt a front Berkhivkánál is, ami csak 6 kilométerre fekszik a korábban hónapokig ostromlott várostól

– írja az Unian című ukrán portál.

Az oroszok feltehetően hamar felismerték az ukránok bekerítésre irányuló tervét, mert északra jelentős erősítéseket küldtek. Két dandárt is átcsoportosítottak a térségbe.

Közben Donyeck közelében, Avdiivkánál is harcok dúlnak a jelentések szerint, itt mindkét fél sikeres csapásokat hajtott végre.