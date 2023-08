A miniszterelnök és a kormány nyilvánvalóvá tette, hogy nem támogatja vegyianyag-elosztó létesítését, és így nem épül ilyen Magyarországon – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

Minden más csak rémhírkeltés és hírlapi kacsa

– fogalmaztak a közleményben.

Fotó: Shutterstock

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester benyújtott egy rendkívüli napirendi pontot, amely Budapest XXIII. kerületének, Soroksárnak az egyes területein lényegében blokkolná az ipari tevékenységet. A sajtó arról számolt be, hogy a szóban forgó soroksári területre kínai vegyianyag-elosztó központ épül. Bár azt a főpolgármester is elismerte, hogy nincs érdemi információjuk arról, hogy a sajtóértesülés helytálló-e vagy sem, de az eljárást mindenképpen el kívánja indítani, egyfajta megelőző intézkedésként. Emiatt szólalt fel Bese Ferenc, Soroksár független polgármestere. Elmondta, hogy tájékozódott az ügyben, és saját információja szerint

nincs ilyen beruházás napirenden

Hozzátette, hogy újságcikkek alapján rendeletet alkotni meglehetősen véleményes. Azt is mondta, hogy ha mégis készülne ilyen beruházás Soroksáron, nem fogja engedni megvalósulni. Csakhogy szerinte azzal, hogy a városháza maga akar belenyúlni egy létező vagy nem létező ügybe, azt éri el, hogy Soroksár ezen a területen semmiféle ipari tevékenységet nem tud telepíteni.

Később Orbán Viktor miniszterelnök a parlamentben arra a kérdésre, hogy támogatja-e, hogy „kínai vegyianyagok elosztó központját alakítsák ki Budapesten” azt válaszolta, hogy