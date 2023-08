Egy amerikai bíróságon kért csődvédelmet a kínai ingatlanfejlesztő Evergrande. A több mint 300 milliárd dolláros adósságot maga előtt görgető vállalkozás beadványa részben procedurális jellegű, amelyre a hitelek átstrukturálása miatt van szükség. Az eljárás mintegy 31,7 milliárd dollárnyi Kínán kívüli adósságot érint, többek között kötvényeket, fedezetet és visszavásárlási megállapodásokat.

Fotó: AFP

Kína egykori legnagyobb ingatlanfejlesztőjeként az Evergrande szimbolizálja a szektor problémáit, miután 2021-ben likviditási válságba került. Azóta számos kínai fejlesztő jelentett csődöt az országon kívüli adósságaira, befejezetlen beruházásokat és zuhanó eladásokat hagyva maguk után – írja a Reuters.

Az ország gazdaságának negyedét adó építőipar válsága a pénzpiacokat is megfertőzheti, miközben a kínai gazdaság már így is számos problémával küzd. Egy fontos kínai vagyonkezelő cég is elmulasztotta teljesíteni kötelezettségeit, miközben

az ország legnagyobb ingatlanpiaci vállalkozása, a Country Garden sem volt képes kötvényeinek kamatait időben kifizetni.

Az ingatlanberuházások, a lakáseladások és az új építkezések közben egy éve már csökkenő tendenciát mutatnak, miközben a legtöbb előrejelző folyamatosan csökkenti a kínai gazdaság kapcsán a várakozásait.

Az Evergrande még márciusban indította el a hitelei újraszervezését célzó tervét, amelytől a működés fokozatos újraindulását várja, ám ehhez a hitelezők jóváhagyására is szüksége lesz.