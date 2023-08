Az orosz–ukrán háború 540. napja – friss hírek

Az orosz kormány javaslatot tett az orosz katonai tevékenységeket ábrázoló képek betiltására – írta jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A javaslat szerint a jövőben tilos lenne olyan fényképeket és videókat megosztani a médiában, amelyek orosz katonai helyszíneken készültek, illetve katonai cselekményeket mutatnak be.

A javasolt módosítás megtiltja olyan videók vagy fényképek terjesztését, amelyek az orosz hadsereg egy elemének vereségét igazolhatják

– írta jelentésében az ISW. A jogszabály a vétkeseket 500 ezer rubelig (körülbelül 1,9 millió forint) terjedő pénzbírsággal, vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja. A tilalom alól egyedül az orosz védelmi minisztériumtól származó tartalmak képeznek kivételt.

Az ISW azt írta, hogy hasonló törvényt vezettek be a Krím-félszigeten, a krími hidak elleni ukrán dróntámadások után.

Az ISW a jogszabályt úgy értelmezi, hogy a Kreml igyekszik teljes ellenőrzése alá vonni az orosz hírközlést, különösen az Ukrajnában zajló eseményekkel kapcsolatban.

Az ukránok folytatják az ellentámadást

Miközben Moszkvában az információk terjedését korlátozó jogszabályokat alkotnak, az ukránok folytatják az ellentámadást. A Kyiv Independent arról írt, hogy Zaporizzsja és Donyeck megyékben sikerült kisebb területeket megszerezniük az orosz csapatoktól. Zaporizzsjában a térség nyugati részén, Robotynétól északkeletre nyomultak előre. Az ukrán hírek nagyobb sikerekről szóltak.

Donyeck megyében Urozsaint foglalták el a hírek szerint az ukránok.