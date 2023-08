Az orosz–ukrán háború 548. napja – friss hírek

Jevgenyij Prigozsin halála tartotta lázban az embereket csütörtökön. A világ most azt találgatja, hogy mi lesz a Wagner-csoport sorsa a vezetői nélkül.

Fotó: Muhammed Enes Yildirim/AFP

Folyamatosan érkeztek a találgatások és szivárogtak az információk azzal a lezuhant repülőgéppel kapcsolatban, amin állítólag Prigozsin és a zsoldossereg többi vezetője utazott. Többek úgy vélik, hogy a fejvesztett magánhadsereg felett most a Kreml veheti át az irányítást, ezzel pedig Moszkva ráteheti a kezét a Wagner értékes afrikai érdekeltségeire.

Prigozsin halála mellett fontos fejlemény volt csütörtökön, hogy egy ukrán alakulatnak sikerült partra szállnia a Krím-félszigeten és Maiak falut el is foglalták. Az, hogy a háború átterjed a Krím szárazföldi részére a konfliktus új fejezetét jelentheti. A félszigetet még 2014-ben annektálta Oroszország, azóta teljes a moszkvai felügyelet a térségben. A Krím közvetlen megtámadása szinte egyen értékű az orosz anyaföld elleni akcióval.

Az ukrán hadsereg támogatásán új fejleménye, hogy Portugália is beszállna az ukrán pilóták F-16-os kiképzésébe. Kijev továbbra sem kapott egyetlen fejlett vadászgépet sem a nyugati támogatóitól, de egyre több az ígéret ezzel kapcsolatban. A gépek visszatartását egyelőre azzal magyarázzák a NATO-tagok, hogy az ukrán pilóták képtelenek lennének elvezetni egy F-16-ost, így a támogatást egyelőre az jelenti, hogy az országok sorban jelentkeznek az ukránok kiképzésére.

Az F-16-os vadászgépek irányítását akár évekig is tanulhatják a pilóták, de még a legmerészebb becslések is majdnem egy évet jósolnak, mielőtt egy ukrán pilóta éles helyzetben is repülhet egy ilyen géppel.