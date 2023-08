Az orosz vezetés reménykedik, hogy nem lesz szükség kényszersorozásra

Moszkva kedvezményekkel igyekszik újoncokat találni a hadseregébe, hogy elkerülje a kényszersorozást – írta jelentésében a Institute for the Study of War (ISW).

A szerződéses katonai szolgálatnak a lehető legnagyobb presztízst kell biztosítani Oroszországban

– erről az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, Dmitrij Medvegyev beszélt. Ennek érdekében

Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 3-án aláírt egy rendeletet, ami állami élet- és egészségbiztosítást ad minden olyan álampolgár számára, aki önkéntesen részt vesz az ukrajnai "különleges hadműveletben"

– számolt be róla a Kyiv Independent. A rendelet visszamenőleg, 2022. február 24-től hatályos, tehát azokra is kiterjesztik, akik a háború kitörésétől kezdve rész vettek az invázióban. A jogszabály csak az önkéntes katonai szolgálatra jelentkezőket érinti.

Az ISW úgy látja, hogy ez a lépés azt jelzi, hogy a Kreml-ben felmerült a kényszersorozás ötlete az ukrajnai harc folytatásához, de láthatóan az orosz vezetés ezt igyekszik elkerülni. A 2022 őszén bevezetett részleges mozgósítás kifejezetten népszerűtlen döntés volt Orosországban, így egy szélesebb körű sorozás katasztrofális következményekkel járna.

Tavaly ősz óta a Kreml-ben több próbálkozás is volt a katonai állomány bővítésére, például a hadkötelezettségi korhatár emelésre, illetve a férfi büszkeséget megkörnyékező propaganda.

Az ISW kutatói arra is figyelmesek lettek, hogy az állami médiában eltűnt az orosz légierő parancsnokának, Mihail Teplinszkijnek a beszéde, amiben az ukrajnai orosz áldozatokról beszélt. Teplinszkij azt állította, hogy a teljes körű invázió kezdete óta az orosz légierő legalább 8500 tagja sebesült, vagy halt meg Ukrajnában. Oroszországban rendkívül ritkán fordul el, hogy egy tisztviselő szóba hozza az áldozatok számát, illetve a hivatalos adatként közölt számokat is fenntartással kell kezelni.