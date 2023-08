Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban Andrej Babis korábbi cseh kormányfővel, a fő ellenzéki erő, az ANO párt elnökével folytatott kétoldalú megbeszélést – közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Fotó: Benko Vivien Cher / Miniszterelnöki Sajtóiroda

Tárgyalásukon értékelték a magyar–cseh kapcsolatokat, és hosszú évekre visszatekintő együttműködésük alapján kijelölték az előttük álló közös politikai feladatokat.

Andrej Babis megköszönte a meghívást Orbán Viktornak az augusztus 20-ai ünnepségekre és az atlétikai világbajnokságra.

Közösségi oldalán a cseh politikus azt írta: megtiszteltetés volt Budapesten újra találkozni Erdogan török elnökkel, Vucic szerb elnökkel, beszélgetni Tamim ibn Hamad Al Sani katari emírrel, Sebastian Kurz volt osztrák kancellárral és más állami vezetőkkel.

Andrej Babist korábban azzal gyanúsították, hogy több mint egy évtizede a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésekor az egyik cége jogosulatlanul szerzett 50 millió koronás (825,5 millió forint) európai uniós támogatást.

Végül a prágai városi bíróság felmentette a volt cseh kormányfőt. Babis a kezdetektől fogva a személye elleni politikai támadásnak minősítette az ügyet, azt állította, hogy annak célja az ő eltávolítása a politikából.

A napokban több politikussal is tárgyalt Orbán Viktor, Recep Tayyip Erdogan török elnök tárgyalásán napirenden volt a két ország közötti energetikai együttműködés. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy szóba került Svédország NATO-tagságának ratifikációja is, és emlékeztetett arra, hogy a magyar és a török parlament is nyári szünetet tart, így majd ősszel válhat újra aktuálissá a napirendre vétel kérdése.