Eddig 93 áldozata van biztosan a Maui szigetén pusztító tűznek, és a szám még emelkedhet. A Wall Street Journal az OrszágosTűzvédelmi Szövetség adatai alapján számba vette az Egyesült Államok legpusztítóbb tüzeit, és a lap azt találta, hogy ennyi áldozata nem volt tűznek az 1918-as észak-minnesotai katasztrófa óta, amely százakkal végzett.

Fotó: Richard Olsten / AFP

A helybéliek és turisták,akik engedélyt kaptak hogy futó látogatást tegyenek a Hawaiihoz tartozó sziget leégett nyugati részébe lerombolt otthonokat, kiégett autókat és parázsló romokat láthattak. A Lahaina turistavárost elpusztító katasztrófa után a hivatalos becslés szerint több mint 5 milliárd dollárt (1900 milliárd forintot) fog felemészteni az újjáépítés.

Lahaina központja továbbra is el van kordonozva a hivatalos közlés szerint. Az embereknek azt javasolják, hogy az egész környéket kerüljék el, ahol továbbra is mérgező részecskékkel telített a levegő, illetve hogy viseljenek maszkot és kesztyűt.

Hawaii állam kormányzója, és más helyi hivatalnokok szerint továbbra sem tisztázott, hogy Maui megyében működtek-e a szerencsétlenség idején a vészszirénák. A kormányzó szerint a tűz olyan gyorsan terjedt, hogy az infrastruktúrára mért csapás eleve meg is akadályozhatta a riadójelzés megszólalását.

A kedden fellángolt tűz majdnem 9 négyzetkilométernyi területet rombolt le az előzetes felmérés szerint.

A helyi szolgáltató szerint a Nyugat-Mauit ellátó három áramfővezeték közül az egyiknek már helyreállították a működését.

A WSJ szerint helyi tűzvédelmi szakemberek már korábban figyelmeztették a hivatalokat arra, hogy Lahainmában és környékén extrém nagy a tűzveszély, és az áramszolgáltató is évek óta aggódik, és még drónokat is forgalomba állított, hogy figyeljék a helyzetet. A tűz fellobbanásának konkrét oka egyelőre nem ismert, mindenesetre az egyik áramvezetéken hibát jelentettek be 20 perccel a tűzről szóló első jelentések előtt – állítja a Whisker Labs, a cég, amely a hálózatot figyeli. A hiba pontos helye nem ismert, de ez volt az első, és a legnagyobb kimaradások egyike azon az éjszakán.

Hawaii: sok halott, rengeteg eltűnt ember, és egyre több kérdőjel a pusztító tűzvész körül Többen nyilvánosan is megkérdőjelezik a hatóságok válságkezelését Hawaiin: az emberek nem értik, miért nem figyelmeztették őket időben, és a lángok hogyan tudtak ilyen gyorsan átterjedni Lahainára. A tűzoltók tehetetlennek érezték magukat.