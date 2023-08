Félkarú óriás lett Oroszország a krími hidak nélkül

Az oroszok által ellenőrzött Krímet és Herszont összekötő hidak elleni ukrán támadások jókora fennakadásokat okoztak Moszkva logisztikájában – írta jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Fotó: AFP

Augusztus 6-án erősítette meg az ukrán hadsereg, hogy valóban megtámadták a Csonhár-hidat, valamint a Henyicseszk-hidat.

Ezek a vonalak kötötték össze Herszont és a Krím-félszigetet, hiányuk miatt Oroszország csak sokkal nehezebben tudja megszervezni a logisztikát az elfoglalt déli területeken – írta meg a The Kyiv Independent.

A hidak stratégiai szempontból kulcsfontosságúak voltak Moszkva számára egyrészt a kommunikáció, másrészt csapat- és felszerelésszállítás szempontjából. A Csonhár-hídon vezet a legrövidebb út a Krím és a déli frontvonal között.

A Henicseszk-híd elleni csapás most arra kényszerítheti az orosz erőket, hogy a katonai forgalmat az Arabat-nyílról a Herszon megyén keresztülfutó, hosszabb és veszélyesebb útvonalra irányítsák.

Az Arabat-nyíl vagy Arabat-köpés egy gátszerű homokos sáv, amely egy nagy, sekély és rendkívül sós lagúnarendszert választ el az Azovi-tengertől. Az Arabat-nyíl 112 kilométer hosszú, az átlagos szélessége 3,5 kilométer. A tenger felőli oldala viszonylag egyenletes, a Sivas-lagúna felől viszont kanyargós. A háború előtt felkapott turisztikai célpont volt, valamint homokos és agyagos felületén sokféle gyógynövény található.

Az ISW szerint ez az átállás a herszoni utánpótlás-útvonalra erősen visszafogja Oroszország logisztikai lehetőségeit. Az útvonal, amelyen keresztül Moszkva elérheti innentől a Krímet, közel van a fronthoz. Egyes részei az ukrán tüzérség hatótávolságán belülre esnek. Emiatt kétséges, hogy a fontosabb szállítmányokkal Oroszország megkockáztatná a herszoni fő vonal használatát, vagyis alternatív útvonalakat kell keresniük, ami túlságosan le fogja lassítani a csapatok és felszerelések mozgatását.