Ki tudja, hová repül még a forint, most másfél éves csúcsokon jár
Alig kezdődött el az első novemberi hét, a forint hétfőn máris új csúcsra emelkedett az euróval szemben, de feljebb kúszott a dollárral, sőt a többi meghatározó, illetve régiós deviza ellenében is.
A leglátványosabb persze az euróhoz viszonyított hegymenet, hiszen másfél éves rekordértékre kapaszkodott a hazai deviza, amikor délelőtt 10 óra után az euró-forint egészen 386,74-ig szakadt be. Azóta kissé erőre kapott ugyan az euró kurzusa, ám még mindig 387 forint alatt áll.
Bíznak tehát a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetésének, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanácsnak a megfontolt és konzervatív politikájára vezethető vissza.
Legutóbb október 21-én ült össze a testület, amikor a várakozásoknak megfelelően újfent a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntöttek. Varga Mihály, a magyar jegybank elnöke pedig a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy
a jegybanknak inflációs célja van, az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény.
Hozzátette, a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának.
Az eurózóna frissen megjelent inflációs adata amúgy nem okozott meglepetést, 2,1 százalékra csökkent októberben, a havi áremelkedés üteme ugyanakkor némileg gyorsult – írja az MBH Bank.
Hétfőn délelőtt egyébként az euró kurzusa – részben a visszahúzódó éves infláció következményeként is – 1,1514 dollárra csökkent, ami jellemzően gyengíteni szokta az európai feltörekvő országok devizáit, a forint azonban ezúttal ezt az akadályt is leküzdötte.
Az Erste pedig azt hangsúlyozta, hogy a dollár erősödése mellett a negatív hazai hírek sem igazán hatnak a kurzusra:
a piac egyelőre nem aggódik sem a stagnáló gazdaság, sem az újabb kormányzati költekezési tervek miatt. Az egyre emelkedő pozitív kamatkülönbözet tehát továbbra is a döntő támasz.