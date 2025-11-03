Ki tudja, hová repül még a forint, most másfél éves csúcsokon jár

Bíznak tehát a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetésének, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanácsnak a megfontolt és konzervatív politikájára vezethető vissza.

Legutóbb október 21-én ült össze a testület, amikor a várakozásoknak megfelelően újfent a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntöttek. Varga Mihály, a magyar jegybank elnöke pedig a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy

a jegybanknak inflációs célja van, az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény.

Hozzátette, a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának.

Az eurózóna frissen megjelent inflációs adata amúgy nem okozott meglepetést, 2,1 százalékra csökkent októberben, a havi áremelkedés üteme ugyanakkor némileg gyorsult – írja az MBH Bank.