Megkívánták a magyar modellt az amerikaiak, felesben mehet a K+F-finanszírozás - Hankó Balázs a Trump–Orbán-találkozóról

A gazdaságot legfájdalmasabban érintő kőolajszankció mellett az innovációs és kulturális tárca hatáskörébe tartozó témák is terítékre kerülnek a pénteken sorra kerülő Trump–Orbán-találkozón. Ezek sem könnyed ügyletek, de azért az orosz energia problémájához képest itt a miniszterelnöknek és tárgyaló delegációjának minden bizonnyal könnyebb dolga lesz – nyilatkozta lapunknak Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Hankó Balázs a Debreceni Egyetem Járműipari laborjának átadásán / Fotó: Czeglédi Zsolt

A honi magyar szakképzési modellt például kifejezetten megkívánták az amerikaiak, kutatási és oktatási területen pedig közös pályázati csomag elfogadása várható, aminél az ötven-ötven százalékos amerikai–magyar finanszírozás is realitásnak tekinthető – közölte a Világgazdasággal Hankó Balázs. A miniszter, aki a Debreceni Egyetem BMW-vel szoros együttműködésben létrehozott Járműlaborjának átadóján nyilatkozott lapunknak, a magyar–amerikai tárgyalások kilátásai kapcsán úgy fogalmazott:

erős együttműködéseket erős nemzetek tudnak kötni. Mi erős nemzet vagyunk, így azon nemzetekkel van jó együttműködésünk, amelyek szintén a saját szuverenitásokat erősítik.



A magyar miniszterelnök és az amerikai elnök közötti tárgyalások eredményeként várható megállapodások kapcsán Hankó Balázs elárulta, ezek a felsőoktatás, az innováció és a szakképzés mellett a kultúrát is érintik. A formálódó egyetemközi megállapodások keretében

ötven-ötven százalékos megoszlású magyar–amerikai finanszírozással külön ösztöndíjrendszer létrehozását tervezik, amit a kutatási, és innovációs ösztöndíjakra is kiterjesztenének.

Ebben a tárcavezető pozitív fejleményekkel számol, csakúgy, mint a szakképzés esetében, amelynek erősen gyakorlatorientált modellje már korábban felkeltette az amerikai szaktárca figyelmét. Ezen a területen első lépésben egy fórumot, illetve egy konferenciasorozatot magában foglaló megállapodás megkötését tervezik.

USA 250: érkeznek a marslakók

Az innovációs és kulturális tárca készül az Egyesült Államok alapításának jövő évben esedékes 250. évfordulójára is. Az ünnep tiszteletére tervezett nagyszabású programsorozattal azt kívánják megmutatni, mit tettek hozzá a magyarok a tengeren túli nagyhatalom történetéhez. Hankó Balázs ennek kapcsán úgy fogalmazott:

ezen a területen bőven van mit megmutatnunk: elég, ha csak a filmiparra gondolunk, vagy Neumann Jánosra és a többi „marslakóra”.

(Így hívta saját magát tréfásan az a magyar származású tudósokat – Neumann és mások mellett Teller Endrét, Wigner Jenőt és Szilárd Leót magába foglaló tudóskör, amely a Manhattan-terven dolgozott). Ők nemcsak az Egyesült Államok, de a világ kutatási eredményeihez is hozzájárultak. Az ünnep tiszteletére tervezett nagyszabású kulturális programsorozat ugyancsak szerepel az Orbán–Trump-találkozó napirendjében.