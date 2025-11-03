Czomba: jóformán berobbant a foglalkoztatás - Magyarország az unió élmezőnyében van

Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

Egyre kevesebb az álláskereső / Fotó: KALLUS GYOERGY

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén.

2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel utasítására a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Nem állnak meg, tovább növelnék a foglalkoztatást

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, így az álláskeresők száma továbbra is mélyponton maradjon. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, lakhatási és utazási térítést kapnak.

A programok révén már több mint 54 ezer regisztrált álláskereső talált munkát, összesen több mint 65 milliárd forint uniós támogatásból.

A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.