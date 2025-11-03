Deviza
EUR/HUF387.15 -0.23% USD/HUF336.25 -0.13% GBP/HUF441.31 -0.18% CHF/HUF416.49 -0.42% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.13 -0.17% CZK/HUF15.92 -0.17% EUR/HUF387.15 -0.23% USD/HUF336.25 -0.13% GBP/HUF441.31 -0.18% CHF/HUF416.49 -0.42% PLN/HUF91.01 -0.19% RON/HUF76.13 -0.17% CZK/HUF15.92 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,663.26 +0.32% MTELEKOM1,766 +0.11% MOL2,904 -1.93% OTP32,400 +0.96% RICHTER10,400 +0.29% OPUS551 +0.73% ANY7,040 +0.57% AUTOWALLIS157 +1.27% WABERERS5,740 +2.44% BUMIX10,209.13 +0.93% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,300.28 +0.34% BUX107,663.26 +0.32% MTELEKOM1,766 +0.11% MOL2,904 -1.93% OTP32,400 +0.96% RICHTER10,400 +0.29% OPUS551 +0.73% ANY7,040 +0.57% AUTOWALLIS157 +1.27% WABERERS5,740 +2.44% BUMIX10,209.13 +0.93% CETOP3,666.97 +0.04% CETOP NTR2,300.28 +0.34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
álláskereső
létszám
foglalkoztatott

Czomba: jóformán berobbant a foglalkoztatás - Magyarország az unió élmezőnyében van

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma 2025 októberében 220 797 fő volt, ami tavalyhoz képest több mint ötezer fős, 2010-hez képest pedig mintegy 325 ezres csökkenést jelent.
Andor Attila
2025.11.03, 11:11
Frissítve: 2025.11.03, 11:16

Nemzetközi összevetésben Magyarország változatlanul az Európai Unió élmezőnyéhez tartozik a magas foglalkoztatást és az alacsony munkanélküliséget tekintve.

álláskereső
Egyre kevesebb az álláskereső / Fotó: KALLUS GYOERGY

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében hangsúlyozta: az elmúlt évtizedben kimagasló eredményeket értünk el a foglalkoztatottság terén.

 2010-hez képest már egymillióval többen – közel 4,7 millióan – dolgoznak Magyarországon, míg az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. 

Ráadásul két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Ezzel szemben a Tisza Párt Brüsszel utasítására a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadó-emelést vezetnének be, megadóztatnák a nyugdíjakat és a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Nem állnak meg, tovább növelnék a foglalkoztatást

A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenki, aki akar és tud, az dolgozhasson, így az álláskeresők száma továbbra is mélyponton maradjon. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, lakhatási és utazási térítést kapnak.

 A programok révén már több mint 54 ezer regisztrált álláskereső talált munkát, összesen több mint 65 milliárd forint uniós támogatásból.

A kormány azonban itt nem állt meg: márciusban ismét elindította a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” programot, amelynek célja, hogy a megfelelő motivációval és szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatottak tartós álláshoz jussanak a versenyszférában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu