Magyar parancsnok előre szólt Putyinnak: áramszünetet csinál Oroszországban – "Ez csak egy kis kellemetlenség"

Ukrajna elhíresült "Magyar" hívójelű drónparancsnoka blackouttal, azaz áramszünettel fenyegette meg Oroszországot. Erről Magyar parancsnok a saját közösségi oldalán számolt be.

Magyar parancsnok: áramszünet lesz Oroszországban / Fotó: Robert Brovdi / Facebook

Az ukrán Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek (Szil Bezpilotnih Szisztem, SBS) parancsnoka, Robert „Magyar” Brovdi egészen pontosan arról számolt be, hogy az ukrán védelm erők Oroszország elleni olyan csapásokat készítenek elő, amelyek áramszünethez (blackouthoz) vezetnek.

Magyar parancsnok: áramszünet lesz Oroszországban

A drónparancsnok közvetlen idézete így szól:

Oroszok, a blackout nem ijesztő. Ez csak egy kis kellemetlenség…

Az SBS madarai (értsd: drónjai –a szerk.) az Ukrán Védelmi Erők mélységi csapásmérő egységeinek más műveleteivel együtt gyors, bár kissé kényszerű helyzetet ígérnek nektek. De megbirkóztok vele – fenyegette meg az orosz lakosságot. Az SBS parancsnoka némiképp ironikusan, illetve dicsekedve azt is hozzátette, hogy mostanra

az orosz benzin hiánycikké vált,

a gáz és az olaj pedig gyorsan égő anyaggá.

Mit kell tudni Robert Brovdiról?

Brovdi arról híresült el, hogy kíméletlenül támad civil infrastruktúrát is orosz területeken válaszul az ukrán civil infrastruktúrát ért orosz pusztításra. Ukrajnában lényegében mindennaposak az áramszünetek az orosz rakéták tevékenysége nyomán.

Ukrajna nem marad adós. Legutóbb november 1-re virradó éjszaka Oroszország öt városában zárták le a repülőtereket, miután dróntámadásról érkeztek bejelentések. Az Orosz Föderáció Védelmi Minisztériuma 98 pilóta nélküli légi jármű (UAV) lelövéséről számolt be.

Néhány napja a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy Brovdi vezetésével az ukrán drónok felrobbantották az egyik legnagyobb orosz víztározót. Azonnal következményként a vízszint 100 centiméterrel csökkent.

A belgorodi víztározó a sebekinói és belgorodi járásokban, a Sziverszkij Donyec folyón található. 1985-ben épült Belgorod ipari csomópontjának vízellátására és a vízminőség javítására. Teljes kapacitása 76 millió köbméter, vízfelületének területe 23 négyzetkilométer.