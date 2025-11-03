Most lett igazán keserű a Campari, lecsaptak rá az olasz ügyészek

A olasz italgyártó, a Campari részvényei több mint 3 százalékkal gyengültek, miután az olasz ügyészek pénteken lefoglaltak 1,3 milliárd euró (503 milliárd forint) értékű részvényt a cégét irányító holdingtól.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Bloomberg emlékeztet: a Campari tulajdonosa, a luxemburgi Lagfin holding egy olasz leányvállalaton keresztül birtokolta a cég irányító részvényeit. Ez a leányvállalat az évek alatt 5,3 milliárd eurós papírnyereséget halmozott fel, mert a Campari-részvények értéke ennyivel nőtt.

A Lagfin ezt a olasz leányvállalatot beolvasztotta magába, így a részvények átköltöztek Olaszországból Luxemburgba anélkül, hogy eladták volna őket. Olaszország szerint ez olyan, mintha eladták volna a részvényeket, ezért kilépési adót kell fizetni a nyereség után, ami körülbelül 1,3 milliárd euró lenne.

A Lagfin azonban nem fizetett, mert a vállalat úgy véli, hogy ez csak belső átszervezés, nem valódi kilépés. A jogvita miatt az ügyészek lefoglaltak 1,3 milliárd euró Campari-részvényt biztosítékként. A vizsgálat lényegében azt kutatja, hogy a cég szándékosan kerülte-e el a jogszabály szerinti adófizetést egy bonyolult vállalati átszervezéssel.

A Campari nem érintett közvetlenül, viszont ha a holdingnak fizetnie kell, eladhat részvényeket, ami tovább nyomhatja az árat. Az ügy része annak a szélesebb olasz erőfeszítésnek, hogy szigorúbban lépjenek fel azokkal a cégekkel szemben, amelyek átszervezik magukat és külföldre viszik az adóalapjukat, hogy kevesebb adót fizessenek.

Nem egyedi eset

Korábban az Exor, az olasz Agnelli család holdingcége – amely többek között a Ferrari, és a Juventus tulajdonosa – 2018 körül hasonló adóvitába keveredett, mint a Campari. Egy olasz leányvállalatuk, a Gedi (amely nagy újságokat, pl. La Repubblica és La Stampa birtokolt) évek alatt több milliárd eurós papíron létező nyereséget halmozott fel a részvények értéknövekedéséből.

Az Exor a Gediket beolvasztotta a saját luxemburgi székhelyű holdingjába. Az ügyben vizsgálat indult, de végül peren kívüli egyezséggel zárták le: az Exor fizetett, de kevesebbet, mint amennyit Róma követelt.