Most lett igazán keserű a Campari, lecsaptak rá az olasz ügyészek
A olasz italgyártó, a Campari részvényei több mint 3 százalékkal gyengültek, miután az olasz ügyészek pénteken lefoglaltak 1,3 milliárd euró (503 milliárd forint) értékű részvényt a cégét irányító holdingtól.
A Bloomberg emlékeztet: a Campari tulajdonosa, a luxemburgi Lagfin holding egy olasz leányvállalaton keresztül birtokolta a cég irányító részvényeit. Ez a leányvállalat az évek alatt 5,3 milliárd eurós papírnyereséget halmozott fel, mert a Campari-részvények értéke ennyivel nőtt.
A Lagfin ezt a olasz leányvállalatot beolvasztotta magába, így a részvények átköltöztek Olaszországból Luxemburgba anélkül, hogy eladták volna őket. Olaszország szerint ez olyan, mintha eladták volna a részvényeket, ezért kilépési adót kell fizetni a nyereség után, ami körülbelül 1,3 milliárd euró lenne.
A Lagfin azonban nem fizetett, mert a vállalat úgy véli, hogy ez csak belső átszervezés, nem valódi kilépés. A jogvita miatt az ügyészek lefoglaltak 1,3 milliárd euró Campari-részvényt biztosítékként. A vizsgálat lényegében azt kutatja, hogy a cég szándékosan kerülte-e el a jogszabály szerinti adófizetést egy bonyolult vállalati átszervezéssel.
A Campari nem érintett közvetlenül, viszont ha a holdingnak fizetnie kell, eladhat részvényeket, ami tovább nyomhatja az árat. Az ügy része annak a szélesebb olasz erőfeszítésnek, hogy szigorúbban lépjenek fel azokkal a cégekkel szemben, amelyek átszervezik magukat és külföldre viszik az adóalapjukat, hogy kevesebb adót fizessenek.
Nem egyedi eset
Korábban az Exor, az olasz Agnelli család holdingcége – amely többek között a Ferrari, és a Juventus tulajdonosa – 2018 körül hasonló adóvitába keveredett, mint a Campari. Egy olasz leányvállalatuk, a Gedi (amely nagy újságokat, pl. La Repubblica és La Stampa birtokolt) évek alatt több milliárd eurós papíron létező nyereséget halmozott fel a részvények értéknövekedéséből.
Az Exor a Gediket beolvasztotta a saját luxemburgi székhelyű holdingjába. Az ügyben vizsgálat indult, de végül peren kívüli egyezséggel zárták le: az Exor fizetett, de kevesebbet, mint amennyit Róma követelt.
Elad két híres márkát a Campari, 100 millió eurót kap érte
A Cinzano és a Frattini márkákat az olasz italgyártó egyik helyi vetélytársa veszi meg. Az idei év elején Simon Hunt személyében az italgyártóhoz új vezérigazgató érkezett, aki szerint a márkák eladása áramvonalasítja a cég portfólióját, ami segíti azt is, hogy a Campari kereskedelmi és marketingfókuszát a fő márkáira tudja irányítani.