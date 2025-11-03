Forinterősödés: "Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény"

Másfél éves rekordértékre kapaszkodott a a forint az euróhoz képest. Délelőtt 10 óra után az euró-forint egészen 386,74-ig szakadt be. Azóta kissé erőre kapott ugyan az euró kurzusa, ám még mindig 387 forint alatt áll. Bíznak tehát a magyar fizetőeszközben a külföldi befektetők, ami a Magyar Nemzeti Bank vezetésének, illetve a kamatdöntésre jogosult monetáris tanácsnak a megfontolt és konzervatív politikájára vezethető vissza – írja az Origo.

Új kapukat dönget a forint. / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock (illusztráció)

Stabil a forint

Legutóbb október 21-én ült össze a testület, amikor a várakozásoknak megfelelően újfent a 6,5 százalékos alapkamat tartásáról döntöttek. Varga Mihály jegybankelnök pedig a döntéssel kapcsolatban kiemelte, hogy a jegybanknak inflációs célja van, „az a célunk, hogy árstabilitást biztosítsunk fenntartható módon. Ami a devizával történik, az nem cél, hanem következmény”. Hozzátette, a stabil forint hatása kezd megjelenni az árakban, tehát hasznos következményei vannak az MNB politikájának. A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.

