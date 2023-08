Felbocsátották a Hold felé a Luna-25 automatikus állomást pénteken a Moszkvától 5450 kilométerre keletre található Vosztocsnij űrrepülőtérről egy Szojuz-2.1b hordozórakéta fedélzetén.

Az orosz holdkutatási program első küldetése indult útnak ezzel, hiszen az előző, Luna-24 állomást még a Szovjetunió bocsátotta fel 1976-ban. Az a küldetés 170 grammnyi talajmintával tért vissza a Földre.

Fotó: AFP

A Roszkoszmosz tervei szerint

a Luna-25-é lesz az első leszállás a Hold déli pólusának nehéz terepviszonyai közepette, a Boguszlavszkij-krátertől északra, abban a régióban, amelyet nem ér el a napfény.

Korábban az összes állomás az egyenlítői zónában landolt.

Az orosz állami űrügynökség elmondta azt is, hogy a Luna-25 fő feladata a Hold pólusközeli régiójában a talajösszetétel elemzése, a víz jelenlétére vonatkozó hipotézisek megerősítése vagy cáfolása. Fúrószerkezete 40 centiméter mélyen hatol majd be a bolygó felszínébe. Az állomással a leszállás új technológiáját is kipróbálják.

Az állomás négy–öt és fél nap közötti idő alatt érheti el a Holdat, mely körül a tervek szerint három–hét napot kering, 100 kilométer magasságban, felkészülve ezalatt a leszállásra.

Az eszköz szerkezete két részből áll, az alsó landolóplatformból és a felső műszerkonténerből. A Luna-25 fedélzetén helyet kapott mintegy 31 kilogrammnyi tudományos felszerelés is, amelyet a holdi regolit (törmelékes kőzetréteg) és az exoszféra tanulmányozására terveztek. Manipulátora a talaj feltárására és talajminta vételére képes. A tudományos munka időtartamát egy évre tervezték.

Ezt követően az orosz holdkutatási program a tervek szerint 2027-ben a Luna-26 indításával folytatódik, amelyet a Luna-27 és Luna-28 állomás követ, melyek összetettebb tudományos feladatokat fognak ellátni. Az utolsó a Hold sarkvidéki anyagából hoz majd vissza mintát Földre. Az orosz űrhajósok holdra szállását 2030-ra ütemezte be a Roszkoszmosz.