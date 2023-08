Kína a Paracel-szigetekhez tartozó Triton-szigeten épít egy több mint 600 méter hosszú kifutópályát, így alkalmas drónok és turbólégcsavaros repülőgépek fogadására, de bombázókhoz már nem elég a hossza. Az amerikai AP hírügynökség által elemzett műholdfotók szerint a Triton nagy részén járműnyomok láthatók, valamint konténerek és építőipari járművek is. A felvételek alapján a munkálatok augusztus elején indulhattak el a vitatott hovatartozású területen, amit Vietnám és Tajvan is magának követel.

Kína szinte a teljes Dél-kínai-tenger ellenőrzésére igényt tart, a kép illusztráció.

Fotó: Shutterstock

A Triton a Paracel-csoport egyik fő szigete, amely nagyjából egyenlő távolságra van Vietnám partjaitól és Kína Hajnan tartományától. Peking egy rövid, 1974-es tengeri háború során szerezte meg Vietnámtól a teljes ellenőrzést a Paracel-szigetcsoport, így a Triton felett is. A világ második legnépesebb országának évek óta van egy kisebb kikötője és különöző épületei a szigeten, az utóbbiak között megtalálható egy helikopterleszálló és radar is. Azonban Hanoi és Tajpej is magának követeli a területet.

Az Egyesült Államok nem foglal állást a szuverenitási igényekkel kapcsolatban, de rendszeresen küld hadihajókat a kínaiak által birtokolt szigetek közelébe, amelyeket Washington a hajózási szabadságot biztosító műveleteknek nevezett. Az egyik ilyen küldetés középpontjában éppen a Triton állt 2018-ban. A távol-keleti óriás rendszerint éles hangon bírálja az amerikai akciókat, de összetűzésre a felek között nem került sor. Peking nem közölt részleteket a hírügynökséggel a szigetépítési munkálatokról, szerintük ezek célja a globális navigáció biztonságának elősegítése.

Visszautasította azokat a vádakat, hogy militarizálja a kulcsfontosságú vízi utat, amelyen keresztül évente mintegy 5 ezermilliárd dollár értékű kereskedelmi forgalom bonyolódik. Kína egyben azt is hangsúlyozta, hogy saját területén joga van építkezni. A távol-keleti ország szinte a teljes Dél-kínai-tenger ellenőrzésére igényt tart, ami érinti Malajzia, Vietnám, Brunei, Tajvan és a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezeteit.