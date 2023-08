Megtudtuk az OMSZ-től, milyen idő lesz augusztus 20-án: egyelőre nincs veszélyben a tűzijáték

Mozgalmas hétvége elé néz Magyarország. Augusztus 19-én elrajtol a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság, augusztus 20-án ünnepeljük az államalapítást, és vasárnap érkezik hazánkba Recep Tayyip Erdogan török elnök is. Bár idén sem hosszú hétvégére esik a nemzeti ünnep, mégis sokan ekkorra időzítik a vakációt. A szállásfoglalások alapján Siófok, Hajdúszoboszló és Budapest vezeti a belföldi úti célok rangsorát.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

Egy ilyen eseménydús hétvége kapcsán fontos kérdés lehet, hogy milyen időjárásra számíthatunk. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint visszatér a strandidő szombat–vasárnapra. Hasonlóan kedvező prognózist írt lapunk kérdésére az Országos Meteorológiai Szolgálat is. Országszerte napos idő várható gomolyfelhőkkel, az ország északkeleti, keleti felén-harmadán alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Az északias szél mérsékelt marad. A hajnali 18, 23 fokról délutánra 30, 35 fokig emelkedik a hőmérséklet. A fővárosban ugyancsak napos időre lehet számítani. Az OMSZ szerint csapadéknak kicsi az esélye: nem nulla százalék ugyan, de a jelenlegi számítások szerint 10-20 százalék közötti. Kánikula várható 33 fok körüli csúcshőmérséklettel.

A jó időben sokan bíznak, akik szeretnék megtekinteni az augusztus 20-i tűzijátékot. A legnagyobb attrakció idén is Budapesten várható, ahol most is látványos tűzijáték-show készül, a teljes budapesti Duna-parton élvezhető látványért

34 ezer pirotechnikai effekt felel, amelyeket 230 indítási pontról lőnek a magasba a Margit híd és a Petőfi híd közötti folyószakaszon, valamint a Szabadság és az Erzsébet hídon.

Előfordulhat az is, hogy a kedvező időjárás-előrejelzés ellenére mégis esős, viharos idővel találjuk szembe magunkat, ami miatt módosítani kell a programot. Az atlétikai világbajnokság két helyszínen zajlik. A Nemzeti Atlétikai Központ egy fedett stadion, ott a nézőknek nem kell tartaniuk attól, hogy megáznak, miközben a legjobb magyar atléták sikereiért szorítanak a helyszínen.

A másik helyszín a Hősök tere és az Andrássy út, ahol a gyaloglószámokat és a maratoni futást rendezik. A férfiak 20 kilométeres gyaloglására szombat délelőtt, a nőkére pedig vasárnap kerül sor, és mivel szabadtéri eseményekről van szó, az időjárás nagyban befolyásolhatja a nézőszámot.

Fotó: Kovács Attila / MTI

A másik fontos program, az augusztus 20-i tűzijáték esetében szintén kiemelt szerepe van az időjárásnak. 2006-ban, a Budapestre lecsapó vihar tragikus kimenetelű volt, több halálos áldozatot is szedett. Tavaly elővigyázatosságból az utolsó pillanatban lemondták a tűzijátékot a viharjelzés miatt, és egy héttel később pótolták. Idén, egyelőre úgy tűnik, nem kell hasonlótól tartanunk.

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk alapján kedvezők lesznek az időjárási feltételek a tűzijáték megtartásához. Közeledve az esemény időpontjához, egyre pontosabb előrejelzés adható. Hangsúlyozzuk, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat csak tájékoztatást ad a várható időjárásról, az állami rendezvények, így a tűzijáték megtartásáról az Operatív Törzs hozza meg a döntést

– közölte a Világgazdaság kérdésére az OMSZ.