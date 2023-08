Időről időre elsősorban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva felmerül a TikTok betiltása vagy épp amerikai tulajdonba adásának szükségessége. Bár a ByteDance tulajdonában lévő kínai közösségi oldallal szemben valóban jogosan fogalmazhatók meg különféle vádak, azt sem nehéz elképzelni, hogy

Washington csupán az amerikai technológiai óriásokat védi, amelyek sokáig nem találták az ellenszert a platformmal szemben.

A TikTok és az adatok

A TikTok ugyan tényleg sok adatot gyűjt a felhasználóiról és a kínai jogszabályok értelmében könnyen kénytelen, és lehet azokat az államnak átadni, hiába tiltakozott a felvetés ellen kongresszusi meghallgatása során a cég vezérigazgatója, Shou Zi Chew, a problémát elsősorban az alkalmazás addiktív algoritmusa jelentheti a nyugati országok szemében. Azonban a TikTok szabályzata vagy épp közösségi irányelvei nem különbözik lényegesen az amerikai közösségi oldalakétól, így a megoldást sem feltétlenül a TikTok használat betiltása jelentheti, hanem sokkal inkább a tech-cégek adatgyűjtésére vonatkozó általános korlátozások.

Fotó: Luiza Kamalova

Az alkalmazást már a Trump-adminisztráció is be kívánta tiltani, és a Biden-kormány szívébe se lopta be magát, ám egyelőre világszerte főként a kormányzati eszközökön tiltják annak használatát, adatvédelmi aggályokra hivatkozva. Ezeket orvosolandó

a TikTok dollármilliárdokat költött arra, hogy a kínai tulajdonosok ne férjenek hozzá a cég adataihoz, ám úgy tűnik ez kevés volt Washington számára.

Felmerült annak a lehetősége is, hogy a tulajdonos ByteDance adja amerikai kézbe a céget, ám a lehetséges vásárlók – mint a Meta vagy a Google – piaci befolyása már most is jelentős, így egy ilyen ügylet versenyjogi aggályokat vetne fel – jegyzi meg a Financial Times. A kínai kommunista párt pedig az elmúlt időszakban igyekszik korlátozni az ország cégeinek megjelenését a tengerentúli tőzsdéken, egy újabb lehetséges megoldást zárva ki ezzel.

A TikTok algoritmusa

A viták középpontjában azonban a TikTok személyre szabott, nagy hatású algoritmusa áll, melynek segítségével az oldal számos tekintetet térített el például a Facebook vagy a YouTube irányából saját maga felé. Ráadásul a személyre szabott tartalmak kiváló lehetőséget nyújtanak arra is, hogy manipulatív, megosztó tartalmak kerüljenek a felhasználók szeme elé.

Ezzel kapcsolatos aggályait márciusban az FBI igazgatója, Christopher Wray is megosztotta a szenátus hírszerzési bizottságának tagjaival.

Az alkalmazás minket a képernyőhöz láncoló algoritmusa valóban szinte minden igényt kiszolgál, hogy minél több időt töltsünk az oldalon, legalábbis a legtöbb országban. Kínában ugyanis a TikTok korlátozása nemcsak vita tárgya, de azt törvényileg is megkövetelik. Az országban Douyin néven működő applikáció külsőleg ugyan kísértetiesen hasonlít a nyugati változatra, de van több fontos különbség is. A fiatalok csak napi 40 percet használhatják Kínában a TikTokot, reggel 6 és este 10 között, miközben az oldal agyatlan pörgetését kikényszerített öt másodperces szünetek nehezítik meg.

A tartalom sem ugyanaz Kínában és a világ más részein. A belföldi verzió ugyanis nem a táncversenyekkel és más virálisan terjedő anyagokkal van tele, hanem a 14 éven aluli verzió főként oktatási és tudományos anyagokat, otthon elvégezhető kísérleteket és történelmi ismereteket kínál – írja a New York Post.

Mi lehet a megoldás?

A TikTok betiltása egyszerűn és gyorsan szünteti meg a felmerülő aggályok egy részét, ám érdemes arra is emlékeznünk, hogy

a tömegek manipulálására kíválóan alkalmasak az amerikai közösségi oldalak is, mint a Facebook vagy az Instagram és külföldi országok azokat képesek is voltak az Egyesült Államok ellen fordítani. A problémát ténylegesen csak a teljes technológiai szektor korlátozásával és szigorúbb adatvédelmi elvárásokkal lehet orvosolni,

ám ilyen lépések megtételére viszonylag kicsi a politikai lehetőség Washingtonban, hiába szeretnék a tech-óriásokat mind a két nagy pártból megrendszabályozni.

A cég amerikai kézbe adása Peking számára elképzelhetetlen, és valószínűleg nem is feltétlenül oldaná az meg a felvetett kérdéseket, csupán a Meta és a Google pozícióját erősítené. Egyéni szinten ugyanakkor a nyugati országokban is van lehetőség a TikTokon szülői beállítások alkalmazására, amely limitálja az alkalmazással tölthető időt.