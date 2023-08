A nigeri puccs feloldása kapcsán egyetlen opció, így végső esetben az erő alkalmazása sem került le a tárgyalóasztalról – közölte Bola Tinubu nigériai államfő, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) soros elnöke a szervezet csütörtöki, Abujában tartott csúcstalálkozóján.

Az ECOWAS korábban ultimátumot intézett a puccsistákhoz

a hatalomból eltávolított elnök, Mohamed Bazoum pozíciójának visszaállítása érdekében,

ám a lázadók erre fittyet hánytak, és az ország védelmét ígérték egy esetleges külföldi beavatkozás esetére.

Fotó: MTI

A csütörtöki csúcstalálkozó kezdetén ugyan Tinubu még a diplomácia fontosságát hangsúlyozta, ám a gyűlés zárónyilatkozata szerint az ECOWAS elrendelte készenléti erőinek mozgósítását. A nyilatkozat szerint a csapatokat az alkotmányos rend helyreállítása érdekében szükséges bevetni.

Noha az ECOWAS alapvetően gazdasági együttműködés, korábban már több katonai beavatkozásban is részt vett, legutóbb Gambiában, ugyanakkor a nigeri beavatkozás ellen szólhat, hogy a szervezet tagjai közül Mali és Burkina Faso is a puccsisták mellett avatkozna be, míg Nigéria, Szenegál, Elefántcsontpart és Benin a megdöntött kormány visszaállítása érdekében lépne hadba. Egy esetleges háború a teljes térséget lángba boríthatja.

Nigerben az Egyesült Államoknak és Franciaországnak is vannak katonai bázisai, miközben a szomszédos Maliban és Burkina Fasóban az orosz Wagner csoport van jelen.