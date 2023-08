Orosz újságíró megmérgezése miatt nyomoznak a németek

A német hatóságok egy lehetséges mérgezés ügyében nyomoznak, melynek célpontja az orosz disszidens újságíró, Elena Kosztyucsenko lehetett tavaly ősszel. Az újságírót az orosz Meduzán és az amerikai n+1-en megjelent írása szerint tavaly márciusban egy ukrán forrása figyelmeztette, hogy az oroszok meg akarják gyilkolni.

Fotó: Elena Kostyuchenko / Facebook

Kosztyucsenko ekkor az azóta bezárt orosz lap, a Novaya Gazeta számára tudósított Mariupol közeléből, és sikeresen elmenekült Berlinbe. Októberben aztán Münchenbe utazott, hogy ukrán vízumot szerezzen, és tovább tudósítson a háborúról, ezúttal már a Meduza számára. Az orosz nyelvű ellenzéki lapot Lettországból, Rigából szerkesztik.

Amikor elindult vissza Berlinbe, mérgezés tüneteit észlelte magán, így súlyos fejfájása volt, elgyengült, akadozott a lélegzete és hányingere is volt. Később megduzzadt az arca, az ujjai és a lábujjai is – írja a The Guardian.

A tíz nappal később elvégzett orvosi vizsgálatok a májenzimek emelkedett szintjét mutatták ki, és a vizelete is véres volt. Később egy német nyomozó is kihallgatta a nőt, méghozzá az, aki a 2019-ben meggyilkolt, csecsen Zelimkhan Khangosvili ügyében is nyomozott. Azonban a nyomozást végül májusban lezárták, hogy aztán júliusban újrakezdjék.

A dolog pikantériája, hogy Kosztyucsenko példaképe az újságírás terén az az Anna Politkovszkaja volt, akit 2004-ben megmérgeztek, majd 2006-ban lelőttek.