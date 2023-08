A szaúdi határőrök több száz etiópiai bevándorlót mészároltak le, amikor azok Jemen felől igyekeztek bejutni a királyság területére – derül ki a Human Rights Watch (HRW) hétfőn közzétett, tavaly márciusa és idén júniusa közötti időszakot felölelő jelentéséből.

Miközben Szaúd-Arábia igyekszik a róla kialakult képet javítani a nemzetközi közösségben, az ország új bevándorlásellenes politikát is megpróbál bevezetni. Azonban a jemeni határon tüzérséget is bevet a migráció megfékezésére, akár nők és gyerekek ellen is. Ha ez a szaúdi kormány politikájának eredménye, akkor az a HRW szerint az emberiség elleni bűncselekménynek számít.

Egy korábbi, a Danish Refugee Council által kiadott jelentés szerint

a szaúdi hatóságok rendszerszinten gyilkolják az ország határait elérő menekülteket.

Tavaly októberben az ENSZ egy jelentése is arról számolt be, hogy 2022. január 1. és április 30. között csaknem 430 bevándorlót gyilkoltak meg a szaúdi biztonsági erők.

Fotó: AFP

Az áldozatok pontos száma nem ismert, ám a HRW jelentése megszólaltat több etióp túlélőt is, akik olyan esetekről számolnak be, amikor egyetlen alkalommal akár harminc vagy több embert is legyilkoltak a határőrök. Az atrocitásokról nem csak a bevándorlók beszámolói, de műhold- és videófelvételek is tanúskodnak. A szaúdi biztonsági erők gyakran mozsárágyút és más robbanószereket is használnak a migránsokkal szemben.

Az adatok összegyűjtését azonban tovább nehezíti, hogy Jemenben polgárháború is dúl, eddig több mint 150 ezer halálos áldozatot követelt, és Szaúd-Arábia is részt vesz benne. A helyzet vizsgálatára felállított ENSZ-szervezetet, a Group of Eminent Experts on Yement (GEE) 2021-ben feloszlatta a világszervezet emberi jogi tanácsa a szaúdi lobbi eredményeként.

Mindennek ellenére a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint mintegy 750 ezer etióp bevándorló élhet Szaúd-Arábiában. Félmillióan illegálisan érkezhettek az olajmonarchiába, emiatt kénytelenek rejtőzködő életmódot folytatni – írja a France 24.

Szaúd-Arábia régóta fontos bevándorlási célpont volt a régióban, különösen az országgal 1300 kilométeres határral rendelkező Jemen felől,

a szaúdi lakosság több mint 30 százaléka nem szaúdi állampolgár.

Azonban 2017-ben Rijád elkezdte a „szaúdizáció” politikáját, hogy mérsékelje kitettségét a vendégmunkások és a bevándorlók felé. Ez keményebb rendőri fellépéshez és tömeges kitoloncolásokhoz vezetett.

Mindez egybeesett a Jemenben és Afrika szarván, Etiópiában fellángoló harcok idejével. Az etióp polgárháború elől menekülőket gyakran a jemeni húszik erőszakkal hajtották a szomszédos Szaúd-Arábia felé. Noha a szaúdi–jemeni határon történő gyilkosságok kérdését már korábban is felvetették emberi jogi szervezetek, a mostani jelentés szerint a szaúdiak kifejezetten szándékos és célzott akcióiról van szó.