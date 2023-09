Az évtized végére Debrecen lehet az ország ipari központja

Nemzetközi szinten is kiemelkedő összegű befektetés érkezett az elmúlt években Debrecenbe, aminek köszönhetően az évtized második felére Debrecen egészen más pozícióba kerülhet gazdasági téren, ami új lehetőségeket is megnyit – mondta Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen Gazdasági- és Városfejlesztési Központ ügyvezetője a DEViK – Üzleti Innovációs Klub szeptember 19-i rendezvényén.

A szakember felidézte, hogy 2015-ben került előtérbe a gazdaságfejlesztés a városvezetés részéről, és az EDC is ennek köszönhetően alakult meg. A nyolc éve megfogalmazott célok a munkahelyteremtés, a helyi adók növelése és a helyi gazdaság fejlesztése voltak. A többek között befektetésösztönzéssel foglalkozó EDC vezetője szerint ehhez először a várost kellett vonzóvá tenni. Mint mondta, a cégeket a vonzó gazdasági környezet (adózási rendszer, elérhető támogatások, beszállítói bázis), a megfelelő közlekedési és ipari infrastruktúra, az elérhető munkaerő, valamint a minőségi szolgáltatások ösztönözhetik egy város melletti elköteleződésre.

Fotó: Shutterstock

Ezért Debrecen az elmúlt évek alatt megtízszerezte ipari területei számát az 500 hektáros Észak-nyugati Gazdasági Övezet és a 700 hektáros Déli Gazdasági Övezet létrehozásával, miközben az infrastrukturális fejlesztésekken Európa harminc legjobb ipari infrastruktúrával rendelkező városa közé lépett saját kategóriájában.

A fejlesztés igazi sikersztorinak mondható, hiszen 2015 óta 12 milliárd euró (több mint 4 ezermilliárd forint) beruházás érkezett a városba, és 16 ezer új munkahelyet jelentettek be. Pécskey szerint a számítások azt mutatják, hogy a városban működő cégek árbevétele 2030-ra a jelenlegi hatszorosára nőhet, ám szólt arról is, hogy a nagyberuházások új beszállítói lehetőségeket is nyitnak, és más szektorokra is jótékony hatással lehetnek – írja a Haon.

Elmondása szerint az árbevételek alapján Debrecen már maga mögé utasítja Nagyváradot, de 2030-ra megelőzheti Kassát és Kolozsvárt is, és Brnót is megközelítheti.

A változások méretét jelzi, hogy míg 2010-ben Debrecen és Hajdú-Bihar vármegye az ország ipari termelésének mintegy 2,8 százalékát adta, 2030-ra ez a szám elérheti a 16 százalékot, s megelőzve Budapestet és Pest vármegyét, az első helyen lehet.

Az üzletember arról is beszélt, hogy a következő években azonban az ingatlan- és közlekedésfejlesztésnek kell következnie, ugyanis ezeknek is követniük kell a gazdasági növekedés folyamatait. Az ipari parkok az autópályák mentén alakultak ki, továbbá az Észak-nyugati Gazdasági Övezet mellett épült egy vasúti logisztikai terminál is, amely tömegközlekedési célokat szolgál. Ugyanitt egy logisztikai központ is létesül hatalmas kamionparkolóval. De tervben van a kelet–nyugat irányú 3-as villamos kialakítása is.

A vízfelhasználással kapcsolatos kérdésekre elmondta, hogy a rendszerváltás előtt a hálózat ki tudott szolgálni a jelenleginél lényegesen nagyobb (napi 90 ezer köbméter) vízhasználatot is, de tervben van a naponta keletkező szürkevíz ipari hasznosítása is.