Magyarországnak hamarosan két fővárosa lesz

A jelenleg zajló és a jövőben induló beruházásokkal Debrecen második központtá nőheti ki magát Magyarországon. A BMW-gyár építése, az EVE Power kínai akkumulátorgyártó vállalat érkezése, valamint a vasúti infrastruktúra-fejlesztések hatására a város Kelet-Európa egyik legnagyobb ipari intermodális terminálja lehet, valamint a magyar gazdasági fejlődés egyik motorja.

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportálnak adott interjút a debreceni fejlesztésekről.

A tárcavezető elmondta, hogy terveik szerint Debrecen az ország keleti felének központja lesz. Szijjártó Péter szavaiból arra lehet következtetni, hogy egy második fővárost látnak benne, amely Budapesthez hasonlóan képes lehet a határokon túlról is munkaerőt, tudást, valamint beruházásokat vonzani az országba.

Debrecen városának minden szükséges adottsága megvan ahhoz, hogy egész Kelet-Közép-Európában vezető pozíciót vehet fel

– vélekedett Szijjártó Péter.

Szijjártó elárulta, min múlik alapvetően az európai gazdaság jövője Elkészült a debreceni Észak-nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó vasúti infrastruktúra-fejlesztések első üteme.

A miniszter megnyugtatta a debrecenieket, hogy

a jelentős mértékű ipari fejlesztések nem befolyásolják majd a hétköznapi életüket.

Elmondta, hogy a gyárakhoz tervezett és már épülő elővárosi vasúti infrastruktúra és az ehhez tartozó állomások célja, hogy tehermentesítse Debrecen központját, valamint a gyárak számára is gyors és egyszerű logisztikát biztosítson.

Debrecen mellett az EVE Power akkumulátorgyárán kívül a CATL is üzemet épít, ami Szijjártó Péter szerint egy távolabbi probléma megoldásának a kulcsa. A miniszter kifejtette, hogy az autóipar jelen pillanatban is átalakul, az elektromos meghajtásé a jövő. Szerinte ez mindenképpen a jelenlegi autóipari munkahelyek nagy részénék megszűnését hozza majd magával. Az autóipar a tárcavezető szerint világszerte rengeteg embernek ad munkát, így

a jövőben azok az országok maradnak majd talpon, amelyek már most biztosítják a hagyományos autóiparból kieső munkaerő foglalkoztatását az új, elektromos autóiparban.

Szerinte ezért fontos, hogy Debrecen mellett a BMW-gyárral együtt két nemzetközi cég akkumulátorgyára is megjelenik.

A miniszter hozzátette, hogy megérti azokat, akik most aggódnak az új gyárak miatt. Szerinte fontos, hogy a figyelembe vegyék a helyiek érdekeit, illetve az is, hogy az aggódó polgárokat megnyugtassák, hogy nincs mitől félniük. Példának hozta fel a győri Audi-gyárat, amely miatt akkoriban sokan tiltakoztak, és a gyárépítés miatt felvert porral magyarázták a légzési nehézségeket. Szijjártó Péter szerint az aggodalmak akkor is megvoltak, de ma már minden győri örül, hogy ott van nekik az Audi.