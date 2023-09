Két versenyhivatali eljárásban is érintett a Booking.com Két eljárásban is vizsgálja a Booking.com hazai tevékenységét a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) – tudta meg a Világgazdaság a hatóság elnökétől. Rigó Csaba Balázs közölte: a GVH áttekinti a teljes magyar online szállásfoglalási piacot, az ősszel biztosan lezáruló elemzésben a piac torzulására, az esetleges hátrányos megkülönböztetésre vagy erőfölényes visszaélésekre utaló jeleket keresnek. A Booking.commal szemben eközben külön eljárás is zajlik: egy korábbi – fogyasztóvédelmi tárgyú – közigazgatási végzés betartását ellenőrzik.