A párhoz közelálló források szerint Melania Trump csendben újratárgyalta házassági szerződését Donald Trumppal. Az egyik megszólaló szerint ez már legalább a harmadik alkalom, hogy Melania újranyitja házassági szerződés kérdését férjével és főként közös fiuk, Barron jövőjét szeretné ezzel biztosítani, de azért saját magának is jobb feltételeket ért el.

Az új megállapodás a pénz mellett ingatlanokat is érint, és arra részben Donald lehetséges második elnöki ciklusa miatt lehet szükség, ugyanakkor a Page Six forrásai szerint a volt first ladyt férje jogi problémái is aggasztják.

Barron, Donald és Melania Trump.

Fotó: ERIC BARADAT / AFP

Ezek közül Melania számára nem is feltétlenül a büntetőügyek az érdekesek, hanem az anyagi vonatkozású polgári eljárások. Letitia James New York-i főügyész akár 250 millió dolláros kártérítésre is kötelezheti Trumpot a családi cégén a Trump Organizationön keresztül, sőt

a héten egy bírói döntés annak a lehetőségét is felvetette, hogy a céget fel kell számolni az államon belül.

Egy másik eljárásban pedig a bíróság 5 millió dollárt ítélt a Trumpot szexuális zaklatással és rágalmazással vádoló E. Jean Carrollnak. Trump az utóbbi ügyben fellebbezett, és várhatóan az előbbi eljárás is fellebbezéssel folytatódik.

Egy forrás úgy nyilatkozott, hogy bár Trump továbbra is nagyon gazdag, a jogi kiadások és ítéletek mellett az új házassági szerződés biztosabb jövőt ígér Melania és fia számára.

Egy 2020-as könyv szerint, amit a Washington Post újságírója, Mary Jordan írt,

Melania már 2017-ben is újratárgyalta a házassági szerződését férjével, méghozzá abban az időben, amikor halogatta költözését Manhattanből a Fehér Házba.

A könyv szerint az egykori first lady azt kívánta biztosítani, hogy Barron pénzügyi lehetőségei és öröksége azonos legyen Donald első Ivankával kötött házasságából származó gyerekeiével, vagy Ivanáéval, Donald Jr-éval és Ericével. Trumpnak a második, Marla Maplesszel kötött házasságából is született egy lánya, Tiffany Trump.

Melania szóvivője és kabinetfőnöke az eset idején, Stephanie Grisham hazugságnak nevezte a könyv állításait, míg az alkotást fikciónak minősítette. Egy évvel később azonban Grisham is könyvet írt Melaniáról, melyben volt főnökét elátkozott francia királynőnek nevezte.