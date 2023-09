Még le sem járt az ukrán gabonaimport-tilalom, melyet az Európai Bizottság nem hosszabbított meg, a kormány, korábbi ígéretéhez híven megtiltotta 24 ukrán mezőgazdasági termék behozatalát az országba és az erről szóló, szeptember 16-án életbe lépő kormányrendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben.

Tehát nemcsak a korábbi, bizottság által tiltott búza, kukorica, napraforgó, repce négyesről van szó, de szombattól már egy sor más ukrán terméket sem lehet az országba hozni. ezek a következők: szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve,szarvasmarhafélék húsa fagyasztva,sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva,juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva,gallus domesticus fajhoz tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási, mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva, madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve, természetes méz, zöldség (nyersen, gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is) fagyasztva,közönséges búza, rozs, árpa, kukorica, hajdina, köles és kanárimag; más gabonaféle, búzaliszt vagy kétszeres liszt, gabonaliszt (kivéve búza- vagy kétszeres liszt), másképpen megmunkált gabonaféle (pl. hántolt, lapított, pelyhesített, fényezett, szeletelt vagy durván darált); gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy őrölve, az 1006 vtsz alá tartozó rizs kivételével, olajrepce- vagy repcemag, törve is (a vetőmag kivételével), napraforgómag, törve is, napraforgómag-, pórsáfránymag- és gyapotmagolaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, repce- és mustárolaj és ezek frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva, nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban, ropogós kenyér, zöldség (kivéve a cukrozott) ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kivéve paradicsom és az ehető gombák), nem fagyasztva, bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust (kivéve a szőlőlevet) és kivéve a 2209 vtsz alá tartozó borecetet.