Fennakadások lehetnek a görögországi légi és kompforgalomban a kormány munkajogi törvénytervezete ellen tiltakozó csütörtöki sztrájkok miatt. A szakszervezetek szerint a légiirányítók mellett a kompok és a tömegközlekedési dolgozók is beszüntetik a munkát, ahogy a tanárok és a kórházi dolgozók is.

Fotó: AFP

A Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök vezette görög kormány rugalmas munkaidőt vezetne be az új törvénnyel, sőt abban egy hatodik munkanap (szombat vagy vasárnap) bevezetése is szerepel. Ezen a napon kötelező lenne dolgozni, de 40 százalékos kiegészítő bért is kapnának érte a munkások.

Bevezetnék az úgynevezett igény szerinti foglalkoztatást, mely szerint a munkaadó mindössze 24 órával a munkanap kezdete előtt kötelezhetné a megjelenésre a dolgozókat.

A törvény értelmében lehetőség nyílna a napi 8 órás főállás mellett maximum napi öt órás félállást s vállalni. A szakszervezetek az ötnapos munkahét és a nyolcórás munkanap védelmében érvelnek a kormány 13 órás munkanapot és 78 órás munkahetet felvázoló tervével szemben.

A közalkalmazottak szakszervezeteinek ernyőszervezete, az ADEDY azért is aggodalmát fejezte ki, mert az új törvénytervezet alapján ötezer eurós pénzbírságot szabhatnak ki a munkavégzést megtagadó, sztrájkoló dolgozókra. Az nem világos, hogy a több mint 10 százalékos munkanélküliséggel küzdő Görögországban miért a munkaidőt kívánják növelni a foglalkoztatás helyett.