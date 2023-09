Kórházba került pénteken Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök, akin csípőműtétet végeznek el a combcsontjának tetején elkopott porc miatt. A brazil államfő számára ez több mint egy éve tartó folyamatos fájdalmat okoz, ám ez sem a választási kampányban, sem januári beiktatása utáni nemzetközi útjaiban nem akadályozta meg.

A kétórás, általános altatásban zajló műtét során a combcsont tetejét protézissal helyettesítik. Noha a műtét nem számít veszélyesnek, a 77 éves Lula keddig a kórházban lábadozik – írja a Reuters.

Fotó: AFP

A brazil államfő kedden egy interjúban arról beszélt, hogy óvatosnak kell lennie, mert bár a műtét egyszerűnek tűnik, a felépüléshez elengedhetetlen a fizioterápia is. Ugyanakkor optimizmusának is hangot adott, és azt is elmondta, hogy

elnöki útjaihoz csak november végén tud visszatérni, amikor az Egyesült Arab Emírségekbe látogat a COP28 klímacsúcsra.

Az elnök feladatainak és nyilvános megjelenéseinek egy részét Geraldo Alckmin alelnök veszi át, ám a tervek között nem szerepel, hogy ügyvivő elnök legyen a beavatkozás vagy az azt követő lábadozás során. Lula arról is beszélt, hogy azért halogatta mindeddig a műtétet, mert előbb el akarta foglalni hivatalát, és visszavezetni Brazíliát a normalitás talajára az elmúlt időszak viharos eseményei után. Célja volt még Brazília nemzetközi hírnevének helyreállítása is a Bolsonaro-korszak után.