Koronavírusos lett Jill Biden, veszélyben vannak az elnök külföldi útjai

Pánikra semmi ok: erősen fertőz a koronavírus új variánsa, de a súlyos megbetegedésnek kicsi a valószínűsége Az egészségügyi hírek közé beszökött az új koronavírus-variáns is, ám hiába kimutatható Eris jelenléte immár Magyarországon is, a magas fertőzési képessége dacára sem félelmetes, mivel csak enyhe tüneteket okoz, a súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye alacsony. Az átoltottság magas, járvány pedig végképp nincs nálunk.