Havonta 77, vagyis naponta két pub zárt be végleg Angliában és Walesben április 1. és június 30. között. Ez 50,3 százalékkal több, mint az első negyedévben – derült ki az ingatlan-tanácsadó Altus Group legfrissebb adataiból.

Havonta átlagosan 77 pub zárt be végleg a második negyedévben.

Fotó: Shutterstock

Az év első három hónapjában 153, a második negyedévben 230 pub ment tönkre, így június végére összesen 39404 maradt az Egyesült Királyság két országrészében – ezek között vannak azonban olyanok is, amelyek éppen nem működnek vagy új bérlőre várnak.

Az év első hat hónapjában Wales veszítette el a legtöbb pubot, 52 zárt be végleg, Londonban és Anglia északnyugati részein pedig 46-46. Az épületek egy részét lebontották, vagy átalakították lakóházzá, irodává vagy bölcsődévé.

A Morning Advertiser a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy tavaly összesen 386 kocsma húzta le végleg a rolót, vagyis az idei év különösen nehéznek ígérkezik. Alex Probyn, az Altus Group ingatlanadóért felelős elnöke figyelmeztetett, hogy még több helyszín fog elveszni, ha Jeremy Hunt pénzügyminiszter nem hosszabbítja meg az iparűzési adókedvezményt.

A koronavírus-járványt túlélték, az energiaárak emelkedésével és a megélhetési válsággal sok pub már nem tud megbirkózni.

Fotó: Shutterstock

Eszerint a pubok – a többi jogosult vendéglátó-, szabadidős és kiskereskedelmi vállalkozásokhoz hasonlóan – 75 százalékos kedvezményt kapnak a 2023-2024-es adóévre vonatkozó iparűzési adóból, vállalkozásonként legfeljebb 110 000 fontos összegig. (Egy font 446,1 forint.)

Hunt 2022 őszén jelentette be a programot, de az 2024. március 31-én lejár. Jövő áprilisban ráadásul a szeptemberi inflációs rátával összhangban emelkedik az iparűzési adó is, ami az Altus Group figyelmeztetése szerint szintén több mint hat százalékos növekedést jelent.

Az energiaköltségek 80 százalékkal nőttek az előző évhez képest egy alacsony növekedéssel, magas inflációval és kamatlábakkal jellemezhető környezetben, így az utolsó dolog, amire a kocsmáknak szükségük van, az egy átlagosan 12 385 fontos iparűzésiadó-emelés jövőre

– hangsúlyozta Probyn.

Az ország legrozogább kocsmáját engedély nélkül bontották le.

Fotó: Shutterstock

A Campaign for Pubs nevű szervezet pedig arra figyelmeztetett, hogy nem is kell veszteségesnek lennie egy létesítménynek ahhoz, hogy veszélybe kerüljön,

nyereséges kocsmák is elveszhetnek a tulajdonosok pénzéhsége miatt, akik lakóingatlan-fejlesztésre adják át inkább a telket.

A pubok reklámozására, védelmére és támogatására létrehozott alulról szerveződött kampánycsoport felszólította a kormányt, hogy az eddiginél szigorúbb pénzbüntetéssel sújtsa az engedély nélküli átalakításokat és bontásokat. A BBC emlékeztetett, hogy ez történt augusztusban az Anglia West Midlands régiójában található The Crooked House nevű pubbal, amelyet valaha a Egyesült Királyság „legrozogább” kocsmájaként tartottak nyilván. Az épület kiégett, és engedély nélkül rombolták le a helyiek és a fél ország legnagyobb felháborodására.

A pubok száma folyamatosan csökken Angliában és Walesben, 2022 első felében esett negyvenezer alá. A koronavírus-járványt ugyan még meglepő sikerrel túlélték, a növekvő költségekkel és a megélhetési válsággal már egyre nehezebben tudnak megbirkózni.