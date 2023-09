Magyarországot tisztességtelen dolog oroszpártisággal vádolni, és hazánkat senki nem oktathatja ki a történelemről, a szabadságról, mivel a magyarok pontosan tudják, hogy milyen elnyomás alatt élni, szemben azokkal akik ezt nem tapasztalták meg – mondta a Karpaczi Gazdasági Fórumon a visegrádi együttműködés jövőjéről szóló beszélgetésen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető sérelmének adott hangot a hazánkat oroszpártisággal és Putyin-barátsággal vádoló hangokkal szemben és leszögezte, hogy a percepció nem feltétlenül azonos a valósággal, amit szerinte Lengyelországban nem kell magyarázni. Hozzátette, hogy Magyarországnak meg kellett harcolnia a szabadságért, miközben senki nem segített 1956-ban, annak ellenére sem, hogy a Szabad Európa Rádió bemondta, hogy érkezik az amerikai támogatás.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külügyminiszter szerint Magyarországot azok próbálják meg kioktatni a történelemről, a szabadságról, a Szovjetunió, a kommunisták elnyomásáról, akik ezt nem tapasztalták meg. Hangsúlyozta, hogy hazánkat tisztességtelen dolog oroszbarátsággal vádolni, mivel a meglévő infrastruktúra határozza meg az energiaellátást és az Európai Unió nem tesz semmit az alternatív beszerzési útvonalak fejlesztése céljából.

Szijjártó kifejtette, hogy a kormány dolgozik újabb földgázforrások bevonásán, ám

a délkelet-európai energetikai infrastruktúra kapacitása nem elégséges, és az EU nem akarja a fejlesztést finanszírozni.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kőolajfogyasztás 85 százalékát is orosz energiahordozók biztosítják, miközben az egyetlen alternatív útvonalon ötszörösére emelték a tranzitdíjat a horvátok, ami ellen Európában senki nem tiltakozott. Szólt arról is, hogy az Egyesült Államok az idei év első felében Oroszországból kétszer annyi uránt vásárolt, mint tavaly.

A külügyminiszter elmondta, hogy a V4 továbbra is magyar külpolitikai stratégia fókuszában van, hiszen a közép-európai államok együtt eredményesebbek lehetnek, mint külön. Felidézte a V4 eredményeit, amelyek szerinte egész Európa érdekeit szolgálják. Példaként a migránskvóták elleni közös fellépést emelte ki, de szólt a szlovák légtér közös cseh–lengyel–magyar védelméről és a három társállam segítségéről a magyar határ védelmében a legerősebb migrációs nyomás idején.

Szijjártó szerint óriási eredmény az is, hogy a bővítés ügye az EU napirendjén van, köszönhetően annak, hogy a Nyugat-Balkán felvételét minden visegrádi ország támogatja, szemben az ezen álláspontot csak a nyilvánosság előtt képviselő nyugat-európai vezetőkkel.

Azonban a tárcavezető elismerte, hogy

mivel négy szuverén országról van szó, teljes egyetértés sosem lesz és természetesnek nevezte a hullámvölgyeket az együttműködés terén.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felek mindig képesek voltak ezeket külön kezelni az együttműködés többi területétől, amelyekben indokolt a közös fellépés.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy fontos tisztában lenni a V4 erősségével, így például azzal, hogy a négy állam együttes bruttó hazai terméke (GDP) a 14. helyet jelentené a világranglistán, az összeadott lakosságszám Franciaországénak felel meg, a Németországgal folytatott kereskedelem teljes volumene pedig duplája a német–francia relációnak.

A külügyminiszter üdvözölte a gyakorlati sikerekre összpontosító jelenlegi cseh elnökség törekvéseit, valamint az energetikai diverzifikációval összefüggésben jelezte, hogy Közép-Európa örömmel vásárolna földgáz Katartól, Azerbajdzsántól, Törökországban vagy akárhonnan, de a délkelet-európai infrastruktúra kapacitása ma erre nem elégséges, így fejlesztésekre lenne szükség. Elmondása szerint ha a visegrádi országok az energetikai és gazdasági együttműködésre koncentrálnak, akkor jelentős sikereket érhetnek el.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy

Magyarország jelentős támogatást nyújt Ukrajnának hosszú évek óta, a kormány részt vesz számos iskola, kórház, kulturális és szociális intézmény működtetésének finanszírozásában,

és ezt folytatni is kívánja. Illetve a magyar állam felajánlotta, hogy az újjáépítésben is szerepet vállal, amint ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi.

Méltatta továbbá Viktor Mikita kárpátaljai kormányzót és és leszögezte, hogy a kormány kész továbbra is megadni minden támogatást a nehézségek enyhítésében. Felidézte továbbá, hogy a jelenleg is több mint ötezer ukrán gyermek tanul magyar iskolákban és óvodákban és a menekültek számára a hatóságok egyenlő hozzáférést biztosítottak az egészségügy és a munkavállalás terén is.