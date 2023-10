Zuzana Caputová szlovák államfő nem nevezi ki Rudolf Huliakot a környezetvédelmi tárca élére, új miniszterjelöltet kért a kormányalakítással megbízott Robert Ficótól – tájékoztatott Martin Strizinec, az államfő szóvivője. Rááadásul a kormányt is csak azt követően nevezi ki, hogy a Smer (Irány) elnöke, Robert Fico új jelöltet javasol a szaktárca élére.

Jobbra az államfő, mellette a miniszterelnöki poszt várományosa. Fotó: AFP

Meggyőződésem, hogy a többi jelölttel ellentétben Rudolf Huliak esetében olyan komoly alkotmányjogi indokok állnak fenn, amelyek miatt nem töltheti be a környezetvédelmi miniszteri posztot, tekintettel a rábízott feladatokra és a minisztérium küldetésére. A környezetvédelmi minisztérium megfelelő működését nem biztosíthatja egy olyan személy, aki szembemegy az állam hosszú távú környezetvédelmi politikájával és a Szlovák Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásaival

– indokolta döntését Caputová, aki a döntését megelőzően figyelembe vette azt is, hogy a jelölt nem ismeri el az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos konszenzust és tagadja a klímaválság tényét. Huliakot egyébként nem Fico, hanem a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) jelölte.

Az SNS 10 képviselője került be a szeptember 30-i előre hozott parlamenti választást követően, azonban ebből csupán a párt elnöke, Andrej Danko az SNS tagja, az összes többi szélsőséges összeesküvés-terjesztő, Nyugat-ellenes, a közösségi médiában a józan észnek ellentmondó állításokat képviselő politikus. Ezért nem csoda, hogy Huliak, aki egyébként egy Zólyom közeli falu polgármestere, szintén ezt a „színvonalat” képviseli.

Korábban halálosan megfenyegetett egy környezetvédőt, a barna medvéket biológiai fegyvernek tartja, a környezetvédelemben aktív civil szervezeteket csírájukban akarja elfojtani, bátyja révén a fakitermelésben is érdekelt, emellett Putyin-hívő és a homoszexuálisok ellen is rendre uszít. A My sme les (Mi vagyunk az erdő) környezetvédelmi szervezet nyílt levélben érvelt az ellen, hogy Huliakra bízzák a zöldtárca irányítását. A kezdeményezéshez csatlakozott a Greenpeace Szlovákia is, eddig közel 50 ezren írták alá a petíciót.

Ha a nemzetiek nem rukkolnak elő az elnök számára elfogadható jelölttel, az egész kormány kinevezése késhet,

ez viszont egyik koalíciós pártnak sem áll érdekében. Ha esetleg az államfő lépése az Alkotmánybíróság elé kerül, akkor akár még hónapokig is az ügyvivő Ódor-kormány maradhat. Ráadásul Fico többször kijelentette, a jövő heti uniós csúcstalálkozón már kormányfőként szeretné képviselni az országot.

Ezért az várható, hogy Andrej Danko pártelnök, aki esküdözött, hogy nem enged, végül mégis más jelöltet állít a posztra. Félő, hogy ugyanolyan alkalmatlan lesz, bárki is jöjjön, mivel az SNS felhozatala katasztrofálisan gyenge, tele szakmai szempontból teljességgel alkalmatlan emberekkel. Csak egyetlen példa: a nemzeti párt Martina Simkovicovát jelölte a kulturális minisztérium élére, akinek 2015-ben azért kellett távoznia az egyik kereskedelmi televízió műsorvezetői posztjáról, mert a menekültek ellen uszító bejegyzéseket tett.

Ezt követően a Slovan TV internetes televízióban tevékenykedett, ami a súlyos összeesküvés-elméleteket terjesztő portálok egyike. Simkovicová vendégei főként a korábbi ellenzék képviselői voltak, akik a járványügyi óvintézkedéseket is megkérdőjelezték. A leendő kulturális miniszter az LMBTQ-közösséget is élesen bírálta. A kulturális élet képviselői máris tiltakoznak az SNS-jelölt kinevezése ellen.