Miután a legújabb európai uniós adatvédelmi szabályok értelmében a különböző platformoknak engedélyt kell kérniük felhasználóiktól, ha szeretnék online tevékenységüket követni, a Meta két lehetőséget akar kínálni az európai fogyasztóknak: vagy havi előfizetési díjat fizetnek teljesen hirdetésmentes oldalakért, vagy beleegyeznek abba, hogy a Meta továbbra is kövesse őket és így személyre szabott reklámokat jelenítsen meg számukra.

A Meta az európai hatóságokat is értesítette terveiről, a kérdés most az, hogy a szabályozás szellemével szembemenő lépésre azok rábólintanak-e. A tervek szerint havi 10 euróba kerülne az asztali felhasználóknak a hirdetésmentes Facebook vagy Instagram és további fiókonként 6 eurót kellene fizetni. A mobileszközökön az ár már 13 euróra ugrana az Apple és a Google alkalmazás áruházait jellemző díjak miatt – tudta meg a The Wall Street Journal.

Fotó: AFP

Az előfizetős Meta szolgáltatások kétségkívül nagy változást jelentenének, hiszen a cég vezérigazgatója, Mark Zuckerberg mindeddig a hirdetésekkel támogatott modell mellett szállt síkra. Az amerikai felhasználók számára nem is lesz elérhető a hirdetésmentesség. A vállalkozás idén már indított előfizetést, ám az a felhasználók verifikálását célozta.

Kérdés, hogy a Meta európai központjának helyet adó Írország és Brüsszel szerint ezzel a megoldással a cég betartja-e az új uniós szabályokat. A szabályozók előtt álló kérdés, hogy vajon a Meta nem kér-e túl sok pénzt azért, hogy ne kövesse a felhasználókat. Zuckerberg cégének már a hónap végétől beleegyezést kell kérnie ahhoz, hogy kövesse a felhasználókat. A szabályozás szerint akik visszautasítják, hogy kövessék őket, azoknak is elérhetőnek kell maradnia a szolgáltatásnak. A Meta reméli, hogy amit most kitalált, az megfelel a brüsszeli szabályoknak.

Meta arról számolt be legutóbbi jelentésében, hogy átlagosan 17,88 dollárt keresett Európában Facebook felhasználóként a második negyedév során, ami havi 6 dollár körüli értéket jelent. Az uniós felhasználókra számolva ez magasabb lehet, hiszen a Facebook európai számai nemcsak az EU-t jelentik.