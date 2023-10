Ismét kazettás bombákkal támadtak az ukránok

Az orosz Brjanszk régió kormányzója arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán ukrán erők tűz alá vettek egy falut a régió határában. A támadás kazettás lőszerekkel történt, amelyeket Ukrajna még nyáron kapott az Egyesül Államoktól.

Fotó: Virginie Nguyen Hoang / AFP

Alexander Bogomaz kormányzó szerint Klimovóban több ház megsérült, de halálos áldozatról egyelőre nem tudnak – derül ki a Sky News tudósításából.

Ukrajna az Egyesült Államoktól kapott kazettás lőszerek, amelyeket betiltottak több európai országban is, az egyezményt viszont pont Ukrajna és Oroszország nem írta alá.

Nemcsak Ukrajna, de Oroszország is használta már a kazettás lőszereket.

A kazettás lőszer sajátossága, hogy még a levegőben több száz töltetet lő ki, így a pusztítás nagy területet tud lefedni. Ezért is tiltották be több mint száz országban, valamint, a fel nem robbant tölteteket nehéz azonosítani, így pedig évtizedekig veszélyt jelenthet akár a civilekre is. A kazettás lőszerek tilalmáról szóló nemzetközi egyezményt nem írta alá mások mellett az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna sem. Joe Biden amerikai elnök korábban elismerte, hogy nem volt könnyű a döntés a kazettás lőszerek Ukrajnának történő átadásáról, de hagyományos tüzérségi lövedékek hiányában ezt tartotta helyesnek.