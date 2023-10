Izraeli háború: a súlyos betegek számára halálos ítélet az evakuációs parancs a WHO szerint

Élesen bírálta Izraelt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken, amiért kiürítteti a Gázai övezet északi részét, mert a szervezet szerint lehetetlen a súlyosan beteg és sérült emberek kimenekítése a területről.

Tarik Jasarevic, a szervezet szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy a területen sok súlyos beteg is tartózkodik, akiknek a sérülései miatt például gépi lélegeztetésre van szükségük.

Ezeknek az embereknek a mozgatása maga a halálos ítélet. Az egészségügyi dolgozókat kérni erre pedig több mint kegyetlenség

– húzta alá a szóvivő.

Fotó: Hashem Zimmo / TheNEWS2 / ZUMA Press Wire

A terület északi részén, benne a rendkívül sűrűn lakott Gázavárosban élőknek, mintegy 1,1 millió embernek huszonnégy órát adott a távozásra az izraeli hadsereg (IDF), mondván, a Hamász terroristái az épületek alatti alagutakban rejtőznek.

A következő napokban a területen az IDF jelentős hadműveletekre készül, de a Hamász propagandának nevezte a felhívást, és utasította az embereket, hogy ne menjenek sehova.

A WHO azt is közölte, hogy a Gázai övezetben kifogytak az egészségügyi készletek, valamint a kórházak túlzsúfoltságára is figyelmeztetett, kiemelve, hogy az intézményeknek sürgős segítségre van szükségük, miután számos kórházat ért támadás, és több egészségügyi dolgozó életét vesztette.

Jasarevic szerint egyre fogy az idő a humanitárius katasztrófa elkerülésére, miután az üzemanyagot, a vizet, az élelmiszert és az életmentő egészségügyi és humanitárius ellátmányt nem lehet sürgősen eljuttatni a Gázai övezetbe a teljes blokád miatt.

Kifejtette azt is, hogy az evakuálásnak

katasztrofális hatása lenne a műtétre szoruló sérültekre, az intenzív osztályon fekvő betegekre és az inkubátorokra szoruló újszülöttekre nézve.

Az evakuálási parancs ellen az ENSZ is tiltakozott, de palesztinai menekültügyi ügynöksége (UNRWA) bejelentette, hogy műveleti központját és a nemzetközi személyzetet áthelyezte az övezet déli részére.

„Az ENSZ lehetetlennek tartja, hogy egy ilyen lépést katasztrofális humanitárius következmények nélkül hajtsanak végre. Az Egyesült Nemzetek Szervezete határozottan arra szólít fel, hogy vonjanak vissza minden erre vonatkozó parancsot, elkerülve a már eleve tragikus humanitárius helyzet katasztrofálissá válását” – közölte Rolando Gomez, az ENSZ szóvivője pénteken Genfben.