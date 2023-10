Kezdeti lépésnek jó, de a kialakult helyzet megoldásához nagyon kevés az, hogy szombaton átengedtek egy élelmiszereket és gyógyszereket szállító konvojt az egyiptomi határon – hangzott el a Kairóban megrendezett nemzetközi békecsúcson.

A konvoj az egyiptomi határon (Fotó: AFP)

A kialakult helyzet kapcsán – ahogy arról összeállításában a The Guardian beszámolt – aggodalmának adott hangot António Guterres, az ENSZ főtitkára is, aki emlékeztetett arra, hogy a megállapodás értelmében szombaton csak 20 teherautót engednek be az Egyiptomi Vörös Félholdtól a Palesztin Vörös Félhold szervezethez. A segélyszolgálat tisztviselői azt mondták, hogy vasárnapra nem számítanak kézbesítésre, a következő szállítmány csak hétfőn érkezik majd.

Az izraeli kormány bizonyítékot követelt arra vonatkozóan, hogy a segélyszállítmányokat a Hamász nem foglalta le vagy nem irányította el, mielőtt további szállításokat engedélyezne. Az ENSZ egyik tisztviselője szombaton azt mondta, hogy „az ellenőrzési eljárásokról még mindig tárgyalnak a felek”.

Guterres kiemelte: elengedhetetlen, hogy a segélyszállítmányok folyamatosan érkezzenek Gázába. A főtitkár – aki személyesen is felkereste a rafahi átkelőt – úgy fogalmazott, hogy ott egy paradoxon fogadta: miközben jelentős mennyiségű segélyszállítmány halmozódott fel a határon, a túloldalon valós időben játszódik le egy humanitárius katasztrófa.

Egyrészt láttam, hogy teherautók százai hemzsegnek élelmiszerektől és egyéb alapvető kellékektől. Másrészt tudjuk, hogy a határon túl 2 millió ember él – víz, élelem, üzemanyag, áram és gyógyszerek nélkül. Gyerekek, anyák, idősek, betegek. Tele kamionok az egyik oldalon, üres gyomor a másik oldalon

– mondta a főtitkár.

Mélanie Joly kanadai külügyminiszter arról beszélt, hogy örvendetes ugyan, hogy az első szállítmány megérkezett Gázába, még válság idején is vannak elvek, és még háború idején is vannak szabályok, és a feleknek mindenkor tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi humanitárius jogot.

Kanada elismeri Izrael önvédelemhez való jogát a nemzetközi joggal összhangban, és azt is követeli, hogy a Hamász engedje szabadon túszait

– mondta. Hozzátette, alapvető fontosságú, hogy ez a konfliktus ne terjedjen át a régióra, Kanadát pedig súlyosan aggasztják Irán lépései a közel-keleti béke és biztonság destabilizálására.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg James Cleverly brit külügyminiszter is, aki szerint biztosítani kell, hogy a Hamász ne nyerjen, és hogy megvalósulhasson a békés együttélés a térségben. Ugyanakkor ő is felszólította Izraelt, hogy „enyhítse a gázai nép szenvedését”, és azt mondta, hogy az Egyesült Királyság közvetlenül tárgyalt az izraeli kormánnyal a nemzetközi jog betartásának és a polgári életek megőrzésének szükségességéről.

Közelíti a 4400-at az áldozatok száma Gázában A Palesztin Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint eddig 4385 halottat azonosítottak Gázában, a sebesültek száma pedig meghaladja a 13,6 ezret. A halottak között 1756 gyermeket, és 976 nőt tartanak nyilván.