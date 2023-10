Az uniós tagság része, hogy vannak bizonyos korlátok, és egyetlen tagállamnak sem szabad olyan lépéseket tennie, amelyek gyengítik a blokkot – fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök.

A két vezető Pekingben találkozott. Fotó: AFP

Egyáltalán nem kell megtiltani egy állam- vagy kormányfőnek, hogy egyik vagy másik irányba menjen – mondta Macron a találkozóval kapcsolatban a Magyar Nemzet beszámolója szerint. A francia elnök kiemelte, hogy amit ő kér, tiszteletből és lojalitásból, az az, hogy egy ilyen találkozó előtt és után is egyeztessenek.

Ne használjuk fel ezeket a kétoldalú kapcsolatokat arra, hogy olyan dolgokról tárgyaljunk, amelyek gyengítenék az egységünket. Úgy gondolom, hogy az ukrajnai háború kezdete óta az volt az erősségünk, hogy egységesek voltunk, gyorsak voltunk, és tartottuk a frontvonalat

– jegyezte meg az elnök, majd hozzátette, hogy Magyarország szuverén döntést hozott arról, hogy csatlakozik az európai közösséghez, aminek köszönhetően a magyar embereknek sokkal jobb az életük.

Macron szerint még hasznos is lehet Orbán pekingi találkozója.

Fotó: Shutterstock

A The Guardian cikkét szemlézve a lap azt is írja, hogy a francia elnök szerint távol áll tőle, hogy erkölcsileg kioktassa a magyar miniszterelnököt, ugyanis a tagállamok kormányai több irányba is, gond nélkül politizálhatnak.

Mi több, Macron szerint az, hogy Orbán Viktor az európai vezetőkhöz képest jó kapcsolatokat ápol az orosz elnökkel, egy ponton még jól is jöhet majd – célozhatott itt az esetleges béketárgyalásokra.

Könnyű azt mondani, hogy ez Európa. De ha egy szuverén döntést összekeverünk egy katonai beavatkozással, akkor súlyos ellentmondásba ütközünk. Különböző érzékenységi szinteken állunk, amit minden állam- és kormányfő ki is fejez, de valójában ez nem befolyásolja a fellépésünk folytonosságát. Úgy gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk mások érzékenységét, ha meg akarjuk őrizni az egységet

– jelentette ki a francia elnök, majd megjegyezte, hogy egyáltalán nem sokkolta az eset, és kiemelte, hogy a későbbiekben még hasznos lehet az Orbán–Putyin-találkozó.