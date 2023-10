Egyetlen év alatt 10 százalékponttal csökkent azoknak a magyaroknak az aránya, akik pozitívan vélekednek az Európai Unióról – derül ki az amerikai Pew Research Center friss felméréséből.

A 24 – nem csak EU-tag – országban elvégzett felmérés szerint a 10 százalékpontos visszaesés ellenére még mindig 59 százalék azok aránya, akik pozitívnak látják az uniót, miközben a negatívan vélekedők aránya 39 százalék. Ezzel szemben az uniós átlag a kedvező vélemények esetében 69, a kedvezőtlenek esetében pedig 31 százalék.

Fotó: AFP

Azonban például Franciaországban is sokat romlott Brüsszel megítélése, ott kilenc százalékpontos a csökkenés mértéke, így ott a pozitív vélemények aránya a magyarországinál is gyengébb, 57 százalék, míg 41 százalék negatívan vélekedik az unióról.

Tavalyhoz képest egyébként minden megkérdezett uniós tagállamban romlott az EU megítélése,

a legnagyobb mértékben Magyarországon, a legkisebb mértékben (1 százalékponttal) Görögországban, igaz, ott így is csak 49 százalék a pozitív vélemények aránya.

A legkedvezőbb véleményt a megkérdezett országok közül Lengyelországban tapasztalták a felmérés készítői, ahol ugyan két százalékponttal csökkent azok aránya, akik kedvezően látják az EU-t, de még így is 87 százalék. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a kutatásban részt vevő kilenc uniós tagállam közül ötben tavaly mérték a legmagasabb támogatottságát az európai közösségnek, míg az unió támogatottságának a mélypontja hat országban is 2016-ban volt. Magyarországon 2018 volt a mélypont, amikor csak 57 százalék nyilatkozott pozitívan Brüsszelről.