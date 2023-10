Kijózanító nyilatkozatot tett az Azov-ezred parancsnoka: az ukránok soha nem fognak felülkerekedni az oroszokon

Meglepően őszinte interjút adott a mariupoli ostrom során elhíresült Azov-ezred korábbi parancsnoka. Andrij Bileckij egyáltalán nem mondható optimistának az orosz–ukrán háború kimenetelét illetően – számolt be a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

„Ötven vagy száz F–16-ossal képesek leszünk felvenni a versenyt az orosz légierővel? Valószínűleg nem. Képesek leszünk-e valaha is felvenni a versenyt az orosz fegyverek számával? Valószínűleg nem. A páncélozott járművek terén? Valószínűleg nem” – árulta el meglepő őszinteséggel az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában az Azov-ezred korábbi parancsnoka.

Andrij Bileckij, aki jelenleg az egyik rohamdandár parancsnokságát irányítja, hozzátette, hogy ha

a jelenlegi feltételekkel halad tovább a háború, akkor az ukrán hadsereg egy idő után képtelen lesz felvenni a versenyt a fölényben lévő orosz csapatokkal.

A katonai vezető rámutatott arra is, hogy miközben az orosz–ukrán háború első felében számos, kifejezetten motivált civil csatlakozott a hadsereghez, ez a folyamat mára már alábbhagyott. Szerinte az orosz katonák is felkészületlenek, sokszor nem motiváltak, ugyanakkor ott egyszerűen sokkal nagyobbak a mozgósítási lehetőségek, emiatt élőerőben nem lehet föléjük kerekedni. Bileckij kendőzetlen szavai sokakat megleptek, mivel kijelentései nyomán akár oroszpártisággal is megvádolhatják.

Nem ez az első pesszimista kijelentés Ukrajnában az elmúlt időszakban. Vladiszlav Sevcsuk ukrán katonai parancsnok a napokban úgy fogalmazott, hogy a hatalmas személyi veszteségek miatt senki sem úszhatja meg a besorozást.