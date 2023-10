Az orosz Nyomozó Bizottság megállapította, hogy az áldozatokban kézigránát repeszeit találták, a gépet külső hatás nem érte - mondta tegnap este Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitakör plenáris ülésén Jevgenyij Prigozsin, a Wagner zsoldoscsoport alapítójának halálos repülőgépbalesetével kapcsolatban.

Putyin befejezettnek nevezte a Burevesztnyik nukleáris meghajtású repülőgép tesztelését

Fotó: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP

Azzal kapcsolatban, hogy a Wagner több ezer fegyverese leszerződött az orosz hadsereghez, megjegyezte, hogy egyelőre nem alakult ki egységes álláspont azzal kapcsolatban, hogy van-e szükség katonai magánvállalatokra. Putyin befejezettnek és sikeresnek nevezte a Burevesztnyik nukleáris meghajtású interkontinentális manőverező repülőgép tesztelését, és bejelentette, hogy hamarosan hadrendbe állítják a Szarmat interkontinentális nukleáris ballisztikus rakétákat.

Az orosz elnök, aki a fórumon csaknem négy órán át beszélt, nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszországnak szüksége van-e a nukleáris fegyverkísérletek újraindítására, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy Moszkva visszavonja a nemzetközi atomcsend-egyezmény ratifikációját. Úgy vélekedett, hogy nincs szükség az orosz nukleáris doktrína koncepciójának megváltoztatására, mert jelenleg semmi sem veszélyezteti az orosz államiság létét.

Vlagyimir Putyin: a magyar '56 nem volt "színes forradalom" Az orosz elnök szerint nyilvánvaló, hogy 1956-ban komoly bázisa volt Magyarországon a tiltakozásnak.

Arról is szólt egyebek között, hogy Oroszország nem fogja ráerőltetni magát Európára, amellyel közösek a keresztény gyökerei, és hogy nem az oroszok csapják be az ajtót, hanem Európa épít ki egy vasfüggönyt a saját kárára, és vezetett be szankciókat, mert kénytelen volt követni amerikai "uralkodóját".

Rámutatott, hogy miközben az Európa gazdasága recesszióban van, az orosz növekszik, és hogy Oroszország jórészt elhagyja az öreg kontinens hanyatló piacát a növekvő piacok, köztük Ázsia felé.