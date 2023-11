Az izraeli hadsereg kettévágta a Gázai övezetet, mostantól van "egy észak-gázai és egy dél-gázai övezet" - közölte vasárnap este Daniel Hagari katonai szóvivő. Hagari elmondta, hogy a palesztin övezetbe behatolt izraeli csapatok Gázaváros déli peremén elérték a partot és tartják ezt a térséget. Hozzátette, hogy a várost most már teljességgel körbe kerítették.

Fotó: Anadolu via AFP

Hagari hangsúlyozta, hogy ez egy jelentős lépés. Kiemelte ugyanakkor, hogy a civilek továbbra is elhagyhatják a Gázai övezet északi részét déli irányba. A katonai szóvivő megerősítette azt is, hogy az este folyamán kiterjesztették a légicsapásokat a palesztin térségben.

Nem sokkal korábban jelentette be a PalTel palesztin távközlési vállalat, hogy ismét megszakadtak a távközlési szolgáltatások a Gázai övezetben. Hagarit a Dél-Libanont ért izraeli csapásról is kérdezték, amelyben állítólag több civil is életét vesztette. "Ami Libanont illeti, hírszerzési értesülések alapján hajtunk végre támadásokat és folytatni is fogjuk a támadásokat. Ez a feladatunk. Aki fenyeget minket, azt megtámadjuk" - jelentette ki.

Minden fejleményt Libanonban megvizsgálunk és értesüléseket szerzünk, hogy megértsük a részleteket. Egyelőre ennyit mondhatok

- tette hozzá. Korábban a libanoni síita Hezbollah radikális mozgalom egyik parlamenti képviselője elmondta, hogy három gyerek és a nagyanyjuk vesztette életét egy autóban, amelyet izraeli csapás ért Ajnata és Aitarún települések között. Hozzátette, hogy a 8 és 14 év közötti gyermekek anyja megsebesült. A politikus "veszélyes fejleménynek" nevezte a történteket, amelyeknek szerinte lesznek következményei. A Hezbollah katonai szárnya később bejelentette, hogy válaszul Grad rakétákkal lőtték az észak-izraeli Kirjat Smona települést.

A Gázai övezetben ismét leálltak a kommunikációs és internetes szolgáltatások. Az ENSZ Palesztina Menekülteket Segítő és Munkaügyi Ügynöksége a Közel-Keleten (UNRWA) ezt november 5-én jelentette be. A hivatal azt is hozzátette, hogy ez a harmadik kommunikációs kiesés az elmúlt 10 napban. A palesztin enklávé lakói teljesen el vannak zárva szeretteiktől és a világ többi részétől.