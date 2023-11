Észak-Korea fenyegetéssel szemben közös, kiterjesztett elrettentési stratégiáról állapodott meg Pak Dzsin dél-koreai külügyminiszter és Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere csütörtökön.

A találkozón abban is egyetértettek, hogy az Észak-Korea és Oroszország között erősödő katonai együttműködés egyre aggasztóbb és veszélyesebb. Mindemellett szóba került a Japánnal való stratégiai együttműködés előmozdítása is, hogy a három ország azonnali válaszlépéseket tehessen az észak-koreai rakétafenyegetésekről adott valós idejű figyelmeztetésekre és közösen védekezzen Phenjan kibertámadásai ellen.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán elítéli, hogy Észak-Korea fegyvereket szállít Oroszországnak;

amit szerintük az bizonyít, hogy gyanús mozgásokat figyeltek meg a két ország határán.

„Azt látjuk, hogy kétirányú a dolog. Látható, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság katonai felszerelést biztosít Oroszországnak az Ukrajna elleni brutális agresszióhoz, de az is, hogy Oroszország technológiai támogatást nyújt a KNDK-nak katonai programjaihoz, és ez igazán aggasztó Korea biztonsága szempontjából” – mondta Blinken, aki beszélt arról is, hogy terítékre került annak a kérdése is, hogy hogyan gyakoroljanak nyomást Moszkvára annak érdekében, hogy ne adjon át katonai technológiákat Észak-Koreának, megsértve ezzel az ENSZ Biztonsági Tanácsának több határozatát is. Észak-Korea és Oroszország tagadja, hogy fegyverekkel támogatják egymást, de a két ország vezetői szeptemberi találkozójukon szorosabb katonai együttműködés mellett kötelezték el magukat.