Az Országgyűlés gazdasági bizottsága kedden meghallgatta Rogán Antal minisztert. Az ülésen Tordai Bence házépítése is szóba került, a Párbeszéd képviselője azt mondta, hogy minden szabályosan zajlott, és boszorkányüldözés zajlik ellene – írja az Origo.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A Fővárosi Törvényszék októberi ítélete azonban kimondta, hogy Tordai jogtalanul építkezett. A bíróság szerint több szabályt, kerületi és országos előírásokat is megszegett a képviselő.

Tordai Bence még 2016-ban vásárolt egy parasztházat Budapest II. kerületének kertvárosában. 2022-ben derült ki, hogy a politikus engedély nélkül építette a cikk szerint 150 millió forint értékű házat.

A politikus azonban parasztházként tüntette fel a vadonatúj épületet, amivel a hatóságokat is félrevezethette. Az építkezéseken használandó e-naplóból kiderült, hogy a régi házat teljesen elbontották és az új háznak géppel ástak vadonatúj alapokat, tehát nem felújítás történt, hanem egy új házat építettek.

Az Origo emlékeztetett, hogy 2023. október 17-én a Fővárosi Törvényszék ítélete megerősítette, hogy Tordai jogellenesen és szabálytalanul építkezett. A politikus a kerületi építési szabályzat ellen is vétett, hiszen az előírások alapján az ingatlanon önálló épület nem létesíthető a hátsó kertben, kivéve, ha azt a kiegészítő előírás megengedi, ám ez esetben nincs szó erről. A lap birtokába került ítélet megállapította, hogy „a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján, roncsolásos vizsgálat nélkül is meg tudta állapítani, hogy új építés történt”. A bíróság ráadásul azt is kimondta, hogy nemcsak új épület építésére nem volt lehetőség a perbeli módon, de annak bővítésére sem. Tordai szerint csupán egy politikai lejárató kampány zajlik ellene.