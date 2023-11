Elhatározta magát a kormány és fejlesztésekbe kezd: két magyar város különösen jól járhat

A magyar turizmus terén nem általános fejlesztésekre van szükség, hanem dedikált forrásokra – erről is beszélt Rogán Antal kedden az országgyűlés gazdasági bizottsága előtt.

Rogán Antal bejelentette: fejlesztéseket indít a kormány Hévízen és Tokajon. Fotó: Kovács Tamás/MTI

A miniszterelnök kabinetfőnöke, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter felidézte, hogy 2018-tól kezdődően általános turisztikai fejlesztést hajtottak végre a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül. Ennek köszönhetően 17 ezer projekt 346 milliárd forint támogatásban részesült.

Megújult 54 ezer szoba, 71 szálloda, 14 ezer magánszálláshely, 636 panzió, 5 kikötő és 114 strandhelyszín. „Az élővizek mellett gyakorlatilag nem volt olyan fejlesztési terv, amit ne támogattunk volna, ha azt a helyi közösség is akarta” – emelte ki.

Tavaly aztán a háború okozta gazdasági válság miatt felülvizsgálták ezeket a beruházásokat és amelyek még nem indultak el, azoktól visszavették a forrásokat. Mérlegelés tárgya, hogy ezek közül mi indulhat majd el újra, amik viszont már zajlanak, azokat be kell fejezni. Utoljára 2019-ben volt békeév a magyar turizmusban, a 2022-es év ezt lényegében túlteljesítette a háborús helyzet ellenére is. Csakhogy a 2023-as év több sebből is vérzik. Kiestek az amerikai turisták, akik főleg az ország keleti felét kerülik. Ez mostanra kezd visszaépülni, azonban az október 7-én kitört közel-keleti konfliktus lenullázta az izraeli vendégforgalmat.

Rogán Antal éppen ezért úgy értékelt, hogy most arra kell költeni, hogy minél több vendég érkezzen Magyarországra. Dedikált támogatások kellenek, ő pedig azt javasolja a kormánynak, hogy a szálláshelyek által befizetett hozzájárulást (ez a turizmusra vonatkozó áfacsökkentés fejében született meg) kifejezetten a turizmusra fordítsák, de olyan módon, hogy az növelje a vendégforgalmat, tehát például marketingre lehetne felhasználni.

Azt is bejelentette, hogy a kormány néhány kiemelt területén fejlesztéseket visz véghez. Az egyik ilyen település Hévíz, ahol a reptér felújítása már folyamatban van, a kivitelezőt a napokban választják ki. Itt fontos elem a Tófürdő felújítása is: a Festetics korabeli állapotokat kívánják visszaállítani, a kastély egészségügyi szolgáltatási funkciót kapna. A másik város Tokaj, ahol erőteljesen szélesítenék a szolgáltatások körét azért, hogy felemeljék a nemzetközi borvidék és a prémium kategóriájába. Szolgáltatási centrumokat hoznának létre, a település főutcáját 800 méteren újítanák meg, illetve a város központját is átalakítanák. Mindezzel 2026-ra végeznének.