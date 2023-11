A Gázai övezet 35 kórházából 20 nem működik. Nincs víz, élelem, nem működik a távközlés. Az izraeli hadsereg a palesztinok szerint egész éjjel lőtte a legnagyobb kórházat és környékét.

Fotó: AFP

A közlemény szerint a kórház azért kényszerült felfüggeszteni a működését, mert elfogyott az áramtermeléshez használt összes üzemanyag. A kórházban – amelyben a közlés szerint több ezer beteg, sebesült és a harci cselekmények elől oda menekült ember tartózkodik – víz és élelem sincs, és a távközlés sem működik.

Asraf al-Kidra, a minisztérium szóvivője a Reuters hírügynökségnek azt mondta, hogy egy újszülött életét vesztette a kórházban, miután leálltak az inkubátorok a gyerekek intenzív osztályán. Később a minisztérium arra figyelmeztetett, hogy legalább 39 további újszülött élete van veszélyben az áram- és a gyógyszerhiány miatt. A tárca azt is közölte, hogy a Gázai övezet 35 kórházából húsz szünetelteti a működését. Ezt megerősítette az Egészségügyi Világszervezet is.

Mohammed Abu Szalmíja, a Sifakórház igazgatója arról számolt be, hogy az izraeli tüzérség egész éjjel intenzíven lőtte az épületet és környékét, de más kórházak épületét is. A támadott területeken elmondása szerint többtucatnyi halálos és több száz sebesült áldoza" van, de a mentők nem tudnak értük menni éppen a szüntelen támadás miatt.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem nyilatkozott a gázai kórházakat ért legújabb támadásokról, de korábban azt közölte, hogy vadásznak a Hamász fegyvereseire, akik kórházépületekből is lőnek. A palesztin Vörös Félhold szerint péntek este izraeli mesterlövészek lőtték többször az al-Kudsz kórház épületét.