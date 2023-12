Alex Jones visszaengedését egy az oldal felhasználói körében végzett felméréssel indokolta. Szavazati arányokat is közölt a Twitterből X-szé transzformált közösségi platform tulajdonosa. Kétmillió felhasználó reagált a felhívásra, nagyjából 70 százalékuk az exhibicionista influenszer visszaengedése mellett tette le a voksát.

Alex Jones igét hirdet. Hatalmas követőtábora van a konspirációs trénernek.

Fotó: Joe Buglewicz / Getty Images

Musk a szólásszabadságot emlegette most is és akkor is, amikor az amerikai elnökválasztás elcsalásával politikai ellenfeleit megalapozatlanul rágalmazó Donald Trump exelnök felfüggesztett – akkor még Twitter – fiókját visszaállította.

Alex Jones azzal szerzett magának kétes hírnevet, hogy hamisan azt állította, felbérelt színészek vettek részt a Sandy Hook-i iskolai lövöldözésben, s az egésznek az volt a célja, hogy ürügyet szolgáltassanak a kormányzati hatóságok számára ahhoz, hogy az amerikai polgárok fegyvereit elkobozhassák, a fegyverviselést korlátozhassák.

Jones Infowars néven futó fiókját blokkolták, majd végleg (!) kitiltották a Twitterről,

mondván, hogy a fiókjain közöltekkel megsértette a viselkedési irányelveiket. A Twitter csak hetekkel azután reagált Jones vállalhatatlan és kegyeletsértő kijelentéseire, hogy az Apple, az Alphabet, a YouTube és a Facebook a közösségi normákra hivatkozva levette Jones podcastjait és csatornáit. Alex Jonest az áldozatok szülei beperelték, végül

az influenszert tavaly 1,5 milliárd dolláros kártérítésre kötelezte a bíróság,

egészen pontosan 965 millió dollárnyi (több mint 438 milliárd forint) kártérítésre, majd további 473 millió dollár (191 milliárd forint) kifizetésére kötelezték a nyolc felperes részére.

Jones ennek azonban nem tett eleget, mondván, időközben csóró lett. Ehhez képest sajtóhírek szerint zavartalanul folytatta luxuséletmódját.

A pernyertes szülők eközben jelezték, azzal is beérnék, ha tíz év alatt részletekben 85 millió dollárt átutalna nekik Jones, aki időközben magáncsődöt is jelentett.

A Sandy Hook-i iskolai lövöldözést egy mentális problémákkal küzdő fiatal 2012-ben golyóálló mellényben, két pisztollyal és egy gépkarabéllyal követte el. Tanteremről tanteremre járva válogatás nélkül lőtt mindenkire. Mire valaki hívta a 911-et, és a rendőrök a helyszínre érkeztek, a húszéves Adam Lanza öngyilkos lett. Összesen 20 gyereket és hat pedagógust ölt meg.