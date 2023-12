Fertőzőbb, de kevésbé súlyos tüneteket okoz a legújabb koronavírus-variáns

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden a koronavírus JN.1-es változatát olyan variánsnak minősítette, amelyet érdemes figyelemmel kísérni, ám azt is közölte, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a típus alacsonyt kockázatú.

Noha a Reutersnek két szakértő is azt mondta, hogy a koronavírus ezen változata könnyebben megkerüli az immunrendszert és fertőzőbb más, jelenleg keringő variánsoknál, a JN.1 által okozott betegség nem okoz súlyosabb tüneteket.

Fotó: Shutterstock

A JN.1-et a WHO már korábban is figyelemmel követésre érdemes variánsnak nyilvánította, ám akkor még csak a változat eredetét jelentő BA.2.86 részeként, ám a világszervezet azt most már önálló változatként is számontartja.

A változatról az amerikai járványügyi hivatal is úgy nyilatkozott, hogy nem jár fokozott veszéllyel a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint.